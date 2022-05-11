Окупанти відправляють на війну випускників училищ та намагаються поділити владу, – ГУР

Російські військові намагаються поповнити втрати, яких зазнають на війні з Україною. Так, у бій окупанти відправляють вже й випускників училищ.

У Головному управлінні розвідки повідомили про те, що окупанти не полишають спроб набрати нових бійців для війни. Для цього вони проводять "приховану мобілізацію".

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Воювати відправляють випускників училищ

Наразі російські загарбники проводять також активну агітаційну кампанію. Крім того, на вірну смерть відправляють вони як випускників військових училищ, так і простих курсантів.

З їхньою допомогою вдається поповнити склади десантних підрозділів. Останні зазнали чималих втрат на війні з Україною. У ГУР наводять наочний приклад. Випускники Рязанського вищого повітрянодесантного командного училища імені Маргелова 25 червня відправляться до місць проведення бойових дій. Не всі, звичайно ж, але більшість із них.

Всередині російського генералітету посилилося протистояння

Оскільки "спеціальна військова операція" не приносить бажаних результатів, то деморалізуються не лише рядові військові, а й керівництво. Так, всередині російського генералітету загострилося приховане протистояння. Відомо, що торкнулося це й генерального штабу.

В управлінні зазначають, що між групами у генштабі точилася боротьба ще до початку війни. Втім, саме крах військових максимально загострив ситуацію. А все тому, що керівництво країни намагається цілком і повністю перекласти відповідальність за провал саме на військових.

Актуальні втрати ворога станом на 11 травня

Російські військові продовжують активно гинути на території України. Сприяють цьому, ясна річ, наші військові. Так, згідно з даними Генштабу, наразі відомо про понад 26 350 російських "двохсотих". Ця цифра приблизна, адже достеменно підрахувати кількість загиблих неможливо, поки ведуться активні бойові дії. Лише за минулу добу нашим військовим вдалося ліквідувати 350 ворожих військових.

Продовжують втрачати росіяни також техніку. Так, стало на 1187 танків, 2856 бойових броньованих машин, 528 артилерійських систем, 185 РСЗВ, а також 87 засобів ППО менше.

Також відомо про 199 знищених літаків, 160 гелікоптерів, 390 БпЛА оперативно-тактичного рівня, а також 94 крилаті ракети. На дно пішли також 12 кораблів. Що стосується автомобільної техніки та автоцистерн, то їх стало на 1997 одиниць менше, а спеціальної техніки – на 41.

Варте уваги – ранкове зведення Генштабу за 11 травня: дивіться відео