Окупанти сильно побили та викрали двох працівників ЗАЕС: ще одного "кинули на підвал"

Російські військові посилили репресії проти працівників Запорізької АЕС. Окупанти жорстоко побили персонал і викрали двох чоловків.

У четвер, 8 грудня, російські військові вдерлися до приміщення Управління соціальних програм ЗАЕС та сильно побили начальника управління Олексія Трубенкова і його заступника Юрія Андросова.

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Росія посилює репресії проти працівників ЗАЕС

Після жорстокого побиття окупанти вивели їх з приміщення та вивезли в невідомому напрямку. Також росіяни затримали та "кинули на підвал" начальника зміни ЗАЕС Костянтина Бейнера, який є ліцензованою особою й безпосередньо відповідає за ядерну і радіаційну безпеку.

В Енергоатомі заявили, що такими діями окупанти намагаються домогтися лояльності до себе від проукраїнського персоналу станції, збільшити кількість переведень працівників у фейкове АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", яким керує Росатом, та відзвітувати Владіміру Путіну про підтримку українським персоналом терористичних дій Росії.

Енергоатом звернувся до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та міжнародної спільноти із закликом докласти всіх зусиль для звільнення працівників ЗАЕС із полону російських терористів.

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