Окупанти викрали мера Голої Пристані на Херсонщині
29 березня 2022 , 17:48Читать новость на русском
Джерело:Офіс генпрокурора
Російські військові 28 березня викрали мера Голої Пристані Херсонської області Олександра Бабича. За цим фактом в Офісі генпрокурора вже відкрили кримінальну справу.
Рашисти погрожували міському голові вогнепальною зброєю. Наразі Бабича утримують у заручниках.
Цікаво Гранична межа для Росії – 15 квітня, – Краєв про те, на скільки вистачить сил агресору у війні
У межах кримінальної справи вживають всі можливі заходи для встановлення обставин події та причетних осіб.
Зауважимо, російські терористи масово викрадають мерів українських міст. Президент Володимир Зеленський зазначив, що декого з чиновників вже знайшли мертвими.
Це може вас зацікавити: кадри зі звільненого Ірпеня – відео