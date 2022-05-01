Окупанти викрали старосту Зміївки Миколу Курівчака

1 травня 2022 , 00:58
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Джерело:

Ігор Йосипенко

Окупанти викрали старосту села Зміївки, що на Херсонщині. Російські військові забрали невідомо куди Миколу Курівчака.

Перед тим окупанти проводили обшуки по всьому селу. Про це 30 квітня повідомив депутат обласної ради Ігор Йосипенко.

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Окупанти викрали старосту з Херсонщини

Сьогодні (мовиться про 30 квітня – 24 канал) орками було викрадено старосту Зміївки Миколу Курівчака,
– мовиться у повідомленні. 


Окупанти незаконно утримують старосту села на Херсонщині / Фото Ігоря Йосипенка

До речі, українське село за 120 км від Братислави.  Раніше окупанти викрадали самого мера Берислава, проте відпустили і 

Коротко про ситуацію на Херсонщині

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Автор: Діана Квасневська