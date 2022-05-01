Окупанти викрали старосту Зміївки Миколу Курівчака

Окупанти викрали старосту села Зміївки, що на Херсонщині. Російські військові забрали невідомо куди Миколу Курівчака.

Перед тим окупанти проводили обшуки по всьому селу. Про це 30 квітня повідомив депутат обласної ради Ігор Йосипенко.

Важливо Росіяни викрали британських волонтерів на блокпості біля Запоріжжя, – ЗМІ

Окупанти викрали старосту з Херсонщини

Сьогодні (мовиться про 30 квітня – 24 канал) орками було викрадено старосту Зміївки Миколу Курівчака,

– мовиться у повідомленні.



Окупанти незаконно утримують старосту села на Херсонщині / Фото Ігоря Йосипенка

До речі, українське село за 120 км від Братислави. Раніше окупанти викрадали самого мера Берислава, проте відпустили і

Коротко про ситуацію на Херсонщині

30 квітня вороги над адміністративною будівлею Корабельної райради у Херсоні підняли прапор Росії. Це трапилося 30 квітня приблизно об 11:00, проте виконавчий комітет Корабельної районної ради у місті Херсоні працюватиме дистанційно.

30 квітня у Херсоні зник мобільний зв'язок та інтернет усіх операторів. Без зв'язку залишився Херсон, Каховський район, Новотроїцька та Чаплинська громади.

1 травня вороги планують ввести на територію Каховки російські рублі. Однак розраховуватися дозволять і українською гривнею. Підприємці показуватимуть дві ціни.

Дивіться також – окупанти захопили міськраду Херсона: відео