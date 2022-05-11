Окупанти вимагають у командування засекретити їхню участь у війні в Україні, – ГУР

Злякавшись воєнної поразки Росії у війні, яку вона розв'язала проти України, російські загарбники хочуть приховати свою участь. Так вони почали вимагати в командування засекретити їхні злочини.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. За їхньою інформацією, російські військові починають розуміти, що вони однозначно будуть покарані за воєнні злочини, які скоїли на території нашої держави.

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Злякались покарання

Розуміючи невідворотність покарання за воєнні злочини проти народу України, окупанти вимагають у командування засекретити їхню участь у вторгненні,

– мовиться в заяві розвідки.

У відомстві зазначили, що багато таких звернень від військових надійшли в частини повітряно-космічних сил Росії. Водночас налякалися помсти не тільки ті окупанти, які брали безпосередню участь у вбивстві мирних українців, а й колишні військові, які допомагали готувати вторгнення в Україну.

Гатили ракетами по українцях

Зокрема українська розвідка встановила особи таких воєнних злочинців. Це військові з 277 бомбардувального авіаційного полку 303 змішаної авіаційної дивізії 11 армії військово-повітряних сил. А також з армії протиповітряної оборони військової частини 77983, яка дислокується в Хабаровському краї на аеродромі "Хурба".

За інформацією ГУР, вони завдавали по території України ракетно-бомбові удари з таких аеродромів Білорусі та Росії:

"Ліда" (Білорусь);

"Барановичі" (Білорусь);

"Борісоглєбск" (Росія);

"Маріновка" (Росія).

Вбивали українців під час "відпустки"

Налякавшись справедливого покарання за свої нелюдські дії, які призвели до загибелі цивільних українців та знищення нашої інфраструктури, загарбники вирішили приховати сліди своїх же воєнних злочинів.

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Так вони почали вимагати в командування, щоб ті виписали їм фальшиві документи. Мовляв, тоді, коли гатили ракетами по Україні, вони перебували на лікуванні або у відпустках.

Дехто з льотчиків вимагає документи, що на момент початку російсько-української війни вже не проходив службу в частині,

– додали у розвідці.

Утім, приховати свої воєнні злочини російським військовим не вдасться. Україна має та продовжує збирати інформацію, яку згодом використає, аби справедливо покарати всіх воєнних злочинців.

Список командного та льотного складу 277 бомбардувального авіаційного полку / Скриншоти з сайту ГУР

Розвідка про російських військових: останнє

Російські військові починають відмовлятись виконувати накази щодо наступу на Донбас. Зазначається, що вони деморалізовані з першого ж дня війни.

Хоча російська влада запевняє, що не посилає на війну в Україну строковиків, це не так. За інформацією нашої розвідки, через шалені втрати, окупанти кидають у бій строковиків.

З'явилась інформація, що серед російських силовиків відбувся розкол. Зазначається, що чиновники навіть на найвищому рівні всередині генштабу Росії негативно ставляться до війни.

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