Для "безпеки" військових об'єктів: окупанти після вибухів у Криму закривають Арабатську стрілку
Окупаційна влада Криму раптово вирішила закрити Арабатську стрілку. Від 31 липня відвідування Арабатської стрілки буде недоступним для цивільних.
Російські ЗМІ інформують, що так званий "оперативний штаб" Криму ухвалив рішення заборонити з 31 липня відвідування Арабатської стрілки, пише 24 Канал. Окупанти фантазують, що Арабатську стрілку закривають нібито з метою безпеки.
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Росія вирішила захистити військові об'єкти в Криму
Прикордонне управління ФСБ Росії в окупованому Криму уточнило, що заборона не стосується співробітників і працівників екстрених оперативних служб, які їдуть за викликом, а також для громадян, які ведуть роботи оборонного значення і роботи, пов'язані з ліквідацією надзвичайних ситуацій.
Водночас росіяни все ж визнають, що на першому місці для них не населення окупованого Криму, а військові об'єкти, які вони використовують для війни проти України.
Зокрема, у повідомленні мовиться, що заходи запроваджуються до особливого розпорядження і необхідні не тільки для локалізації загроз безпеці населенню, але й військовим та іншим об'єктам, розташованим на території Криму.
Де розташована Арабатська стрілка: показуємо на карті
Росія сама зробила Арабатську стрілку небезпечним місцем
- Торік ЗМІ повідомляли, що Росія планує побудувати дорогу на Арабатській стрілці для перекидання техніки на Південь України.
- Річ у тім, що автошлях через Армянськ став для росіян небезпечним, адже ця дорога може бути в зоні досяжності ЗСУ.
- Враховуючи небезпеку, Росія планує будівництво запасної дороги через Арабатську стрілку.
- Влітку в окупованому Криму вкрай неспокійно. Зокрема, 17 липня вдруге від початку повномасштабного вторгнення Росії прогриміли вибухи на Кримському мосту, який зазнав пошкоджень.
- Також було атаковано військовий полігон росіян у Старому Криму. 22 липня у ЗСУ офіційно підтвердили, що завдали удару по складу та нафтобазі росіян в Октябрському.
- Зрештою, 24 липня неспокійно було у Джанкойському районі Криму, де детонував склад БК Росії.