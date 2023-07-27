Для "безпеки" військових об'єктів: окупанти після вибухів у Криму закривають Арабатську стрілку

Окупаційна влада Криму раптово вирішила закрити Арабатську стрілку. Від 31 липня відвідування Арабатської стрілки буде недоступним для цивільних.

Російські ЗМІ інформують, що так званий "оперативний штаб" Криму ухвалив рішення заборонити з 31 липня відвідування Арабатської стрілки, пише 24 Канал. Окупанти фантазують, що Арабатську стрілку закривають нібито з метою безпеки.

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Росія вирішила захистити військові об'єкти в Криму

Прикордонне управління ФСБ Росії в окупованому Криму уточнило, що заборона не стосується співробітників і працівників екстрених оперативних служб, які їдуть за викликом, а також для громадян, які ведуть роботи оборонного значення і роботи, пов'язані з ліквідацією надзвичайних ситуацій.

Водночас росіяни все ж визнають, що на першому місці для них не населення окупованого Криму, а військові об'єкти, які вони використовують для війни проти України.

Зокрема, у повідомленні мовиться, що заходи запроваджуються до особливого розпорядження і необхідні не тільки для локалізації загроз безпеці населенню, але й військовим та іншим об'єктам, розташованим на території Криму.

Де розташована Арабатська стрілка: показуємо на карті

Росія сама зробила Арабатську стрілку небезпечним місцем