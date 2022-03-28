Окупанти виводять БТГр, які зазнали суттєвих втрат, на територію Білорусі та Росії, – Генштаб
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росіяни продовжують перегруповувати свої війська. Підрозділи, які зазнали суттєвих втрат в ході ведення наступальних дій, відводяться на територію Білорусі для відновлення боєздатності.
Про це повідомили у Генеральному Штабі Збройних Сил України у ніч на понеділок, 28 березня.
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Відзначається виведення з території Київської області на територію Білорусі до 2-х БТГр зі складу 106-ї повітряно-десантної дивізії,
– мовиться у повідомленні.
Водночас на Слобожанському напрямку противник відмовився від наступальних дій в районі міста Суми. Російські окупанти намагаються здійснити перегрупування та відведення підрозділів на інші напрямки.
"Одна з БТГр зі складу 1-ї танкової армії ворога, що була задіяна у бойових діях, в повному обсязі виведена з України на територію Росії", – додали у Генштабі.
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