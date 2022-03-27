Окупанти вивозять людей із Маріуполя та забирають документи й телефони

У Маріуполі тривають бойові дії. Знову бомблять. Знову на вулицях працюють міномети. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

На околицях б'ють танки. Евакуаційних коридорів все ще немає.

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Окупанти вивозять маріупольців до Росії

У Cхідному районі окупанти збирають людей, кажуть, що формують гумконвої, і вивозять людей у Таганрог. Там забирають у них документи. Зробили табір, де тримають чоловіків окремо, всіх інших – окремо.

Людей або у заручниках тримають, або потім їх далі будуть обмінювати, або переконуватимуть мобілізуватися в російську армію. Поки що цілі цих дій нам невідомі. З цими людьми наразі немає зв'язку, тому що телефони у цих людей також відбирають.

Російські війська знищують український Маріуполь / Фото пресслужби полку "Азов"

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Настрої в "Азові"

Вони (бійці "Азову" – 24 канал) чекають підсилення. Вони чекають деблокади. Чекають, що їм допоможуть зі зброєю. Вони готові боротись до останнього. Попри те, що до Маріуполя направили так звану військову еліту Росії, яких у кілька разів більше від наших військових, взяти місто вони все одно не можуть.

Всім нашим військовим хочеться жити й почути команду, яка, безумовно не буде публічною. Але навіть якщо такої команди не буде, вони всі налаштовані битися до останнього. Рішення про деблокаду має ухвалювати військове керівництво. На вищому рівні.

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