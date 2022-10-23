Окупанти вийшли з кількох сіл, офіцери повиїжджали з Берислава, – Хлань про масову втечу росіян

Генштаб повідомляє, що окупанти поступово покидають населені пункти Херсонщини. Місцева влада підтвердила, що загарбники вже вийшли з кількох сіл, а російські офіцери виїхали з Берислава.

Окупанти втікають на лівий берег Херсонщини

Про це 24 каналу сказав депутат Херсонської облради, військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань. Він додав, що з місцевої лікарні Берислава окупанти вивезли своїх поранених до Нової Каховки, тобто йде велике переміщення.

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За його словами, переправа, яка розташована біля Каховської ГЕС в Козацькому зараз працює на повну потужність – окупанти масово вивозять свою техніку та особовий склад.

"Інформація від Генштабу щодо просування ЗСУ в районі сіл Чарівне та Чкалове – це ще один великий котел, куди можуть потрапити окупанти. Тоді полишити ці населені пункти втечею їм не вдасться", – сказав Хлань.

Кого окупанти залишили на правому березі

Депутат наголосив, що окупанти перекидають техніку та живу силу на лівий берег Херсонщини. За його словами, втікають всі угруповання, зокрема, кадирівці та військові, яких росіяни вважають професійними.

Там залишаються лише мобілізовані, тобто гарматне м’ясо. Вони взагалі не покинуть правий берег, їх залишили, щоб зробити видимість того, що нібито вони “без бою не здаються”. Але ці росіяни там масово загинуть,

– зазначив він.

Чи можуть окупанти підірвати Каховську ГЕС

По мінуванні Казовської ГЕС Хлань відповів, що окупанти роблять заяви для нагнітання ситуації для "евакуації" місцевих, і у всьому звинувачують Україну.

"Думаю, що окупанти не дійдуть до підриву греблі, бо там треба багато вибухівки і наслідки будуть серйозними – може піти на Нову Каховку, куди виїжджають росіяни. Тому це не більше ніж провокація та нагнітання ситуації", – вважає він.

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Які наслідки будуть від підриву дамби? Хлань розповів, що наслідки будуть трагічні, якщо говорити про нижню частину Дніпра від дамби.

Колись така ситуація розглядалася – передбачається висока хвиля, яка накриє лівобережну частину Херсонщини аж до Берислава. Загине багато людей, яких росіяни зараз переміщують на лівий берег. Тобто це буде спланований геноцид від росіян,

– додав він.

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