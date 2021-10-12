Окупанти влаштували на Донбасі навчання з бойовою стрільбою, порушивши домовленості

Російські найманці на Донбасі продовжують порушувати режим припинення вогню. Зокрема, окупанти провели навчання з бойовою стрільбою.

Від вечора 8 по вечір 10 жовтня ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 270 порушень припинення вогню.

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Порушення бойовиків на Донеччині

Більшість випадків недотримання режиму тиші сталися в Донецькій області – 150 порушень. Там також зафіксували 35 вибухів, серед яких 1 розрив, 2 вибухи в повітрі й 32 вибухи невизначеного походження.

Ба більше – окупанти ще й проводили так звані навчання з бойовою стрільбою. А це є порушенням рішення Тристоронньої контактної групи від 3 березня 2016 року "Про заборону проведення навчань з бойовою стрільбою в зоні безпеки".

Зриви "тиші" на Луганщині

У Луганській області представники ОБСЄ зафіксували 120 порушень режиму припинення вогню. Серед них було 49 вибухів: 1 – у повітрі, решта 48 вибухів – невизначеного походження.

Всі ці порушення сталися в межах і біля ділянки розведення в районі Золотого.

Доба 11 жовтня на Донбасі: коротко