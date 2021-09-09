Окупанти влаштували ранкові обстріли на Донбасі: український захисник у важкому стані
9 вересня 2021 , 10:55Читать новость на русском
Джерело:ООС
Російські окупаційні війська продовжують порушувати режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів один захисник України зазнав вогнепального поранення.
Найманці Росії 9 вересня атакували позиції українських військових у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
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Окупанти поранили бійця ЗСУ
У результаті вогню противника один боєць ЗСУ зазнав вогнепального поранення.
- Після надання першої медичної допомоги його транспортували до лікувального закладу.
За попередніми даними, стан здоров'я захисника України – важкий.
Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил,
– додали у штабі.
Ситуація на Донбасі: що відомо
- Окупанти 8 вересня порушили режим припинення вогню на Донбасі 11 разів.
- Унаслідок ворожих атак двоє військових ЗСУ зазнали осколкових поранень.
- У відповідь наші захисники відкривали вогонь з незабороненого озброєння.