Окупанти влаштували ранкові обстріли на Донбасі: український захисник у важкому стані

9 вересня 2021 , 10:55
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Джерело:

ООС

Російські окупаційні війська продовжують порушувати режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів один захисник України зазнав вогнепального поранення.

Найманці Росії 9 вересня атакували позиції українських військових у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

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Окупанти поранили бійця ЗСУ

У результаті вогню противника один боєць ЗСУ зазнав вогнепального поранення.

  • Після надання першої медичної допомоги його транспортували до лікувального закладу.

За попередніми даними, стан здоров'я захисника України – важкий.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил,
– додали у штабі.

Ситуація на Донбасі: що відомо

  • Окупанти 8 вересня порушили режим припинення вогню на Донбасі 11 разів.
  • Унаслідок ворожих атак двоє військових ЗСУ зазнали осколкових поранень.
  • У відповідь наші захисники відкривали вогонь з незабороненого озброєння.


Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

Автор: Олег Васьків