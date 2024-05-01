Окупанти влучили в депо та відділення Нової пошти в Одесі: страшні кадри масштабної пожежі

Російські військові пізно ввечері 1 травня знову вдарили по Одещині балістичними ракетами. Окупанти влучили в депо та відділення Нової пошти.

У компанії показали страшні кадри наслідків російської атаки. Уточнили, що російська ракета поцілила в сортувальне депо та відділення.

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Росіяни вдарили по Новій пошті

Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі

На оприлюднених кадрах видно масштабну пожежу. У небо здійнявся густий дим. Від побаченого важко стримувати емоції.

Ніч 1-го травня. Одеса. Сортувальне депо та відділення Нової пошти. Щойно в них поцілила ракета росіян. Серед наших співробітників загиблих та постраждалих немає,

– повідомили в компанії.

Співвласник компанії уточнив, що ворожий приліт був у депо-1 та вантажне відділення 4 Нової Пошти в Одесі.

Головне – всі живі! Всі 18 людей, які були на зміні, встигли сховатися в бомбосховище! За попередніми даними, постраждало близько 900 відправлень,

– зазначив Володимир Поперешнюк.

Додав, що вже 2 травня компанія починає компенсації клієнтам та проєкт з відновлення приміщення.

"Завтра зв'яжемося з усіма отримувачами. Посилки які були в дорозі, — перенаправлені на 3 відділення Нової пошти в Одесі. Бережіть себе, не ігноруйте тривоги. В таких випадках рахунок йде на секунди. Будемо тримати в курсі", – зазначили в Новій пошті.

Внаслідок обстрілу є постраждалі

Близько 23 години очільник ОВА повідомив, що внаслідок російської атаки балістичними ракетами уже відомо про щонайменше 13 постраждалих. На місці влучання потужна пожежа.