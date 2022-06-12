Окупанти влучили по мирному населенню, – мер Чорткова розповів нові деталі про обстріли міста

В перші хвилини пронизував шок, але всі служби моментально приїхали на місце події та активно розпочали ліквідацію наслідків. Все, що можна було організувати в перші хвилини цієї боротьби – було зроблено.

Про це розповів міський голова Чорткова Володимир Шматько. Він також зазначив, що важко розповідати, про події, які відбувалось вчора під час повітряної тривоги. В тилове місто прилітають ракети, лунають 4 вибухи, всюди дим.

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В перші хвилини пронизував легкий шок, але всі служби моментально приїхали на місце події та активно розпочали ліквідацію наслідків, розповідає міський голова Чорткова.

"Все, що можна було організувати в перші хвилини цієї боротьби – ми зробили. Станом на вчора, постраждали 22 людини і дитина. В основному це осколкові поранення та травми, які пов'язані із вибуховою хвилею", – додає Володимир Шматько.

З матеріального, то внаслідок ракетного удару пошкоджено будинки та автомобілі.

Я хотів би подякувати місцевим, які не знехтували сигналом повітряної тривоги і перебували у захищених місцях – це врятувало десятки життів,

– додає Шматько.

Чортків атакували ракетами типу "Калібр"

Володимир Шматько додає, що коли довелося побачили наслідки 4 ракетних ударів ракетами типу "Калібр" то всі зрозуміли, якими могли бути наслідки, якби люди проігнорували тривогу.

Після вчорашнього ракетного удару, я дякую Богу та людям, що все минулося такими малими жертвами, у нас немає жодного загиблого, додає очільник міста.

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Він також додає, що 11 постраждалих, які зараз перебувають у лікарні – отримали травми середнього та легкого ступеню важкості.

"Калібри", якими окупанти здійснювали ракетний обстріл наші спеціалісти вже ідентифікували їх та порівняли із тими, які здійснювали атаки на Львівщину та на інші регіони і дійшли до висновку, що це справді вони", – пояснює Шматько.

Так само, треба відзначити цинізм московської орди, вони майже миттєво почали вихвалятись, що здійснили удар по Чорткову та знищили примарні склади з боєприпасами, говорить мер Чорткова.

Але окупанти влучили по мирному населенню, ніякої зброї там не було,

– додає Володимир Шматько.

Детальніше про обстріл міста Чортків

Місцеві мешканці почули вибухи приблизно о 22:00. Люди чули хвилю від ударів, у деяких будинках повилітали вікна. Згодом голова Тернопільської ОВА Володимир Труш повідомив, що у Чорткові тимчасово відключили постачання газу до ліквідації наслідків ударів, оскільки окупанти пошкодили газову трубу.

Руйнувань зазнали 4 житлові будинки та військовий об'єкт. На щастя, внаслідок ракетного удару немає летальних випадків.

Після ракетної атаки з'явився фейк, що з Чорткова масово виїжджають люди. Володимир Труш назвав це фейком.

Детально про ракетні удари по Чорткову: дивіться відео