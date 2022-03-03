Окупанти встановили міни-пастки в Херсоні та Києві: що робити у разі виявлення

3 березня 2022 , 18:48
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Джерело:

телеграм Центру протидії дезінформації

У Херсоні та Києві окупанти встановили міни-пастки з розтяжками поблизу об’єктів цивільної інфраструктури. Місцеве населення закликають бути уважними та обережними.

У ЦПД наголосили, що ворог України – дуже підступний і не гребує будь-якими способами завдати шкоди цивільному населенню України. Найбільш уважним і обережним слід бути під час пересування містами, в яких відбувалися вуличні бої. 

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Що робити, коли побачили підозрілий предмет 

  • В жодному разі не чіпайте його.
  • Негайно повідомте про виявлення підрозділам ДСНС (101) або Поліції (102).
  • Попередьте перехожих про можливу небезпеку.
  • Відійдіть якомога далі від підозрілого предмету.
  • Не використовуйте поблизу підозрілого предмету мобільний телефон.
  • Дочекайтеся приїзду спеціалістів та вкажіть місцеперебування підозрілого предмета.

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Автор: Андрій Шляхтін