Окупанти всю ніч гатили з авіації та артилерії по Білопіллю на Сумщині: є значні руйнування

Ситуація на Сумщині все ще нестабільна. Російські окупанти хоч і покинули область, але вони все ще продовжують обстрілювати її. Цього разу з авіації гатили по Білопіллю.

Відомо, що російські військові випустили ракети по Білопіллю, що на Сумщині. Про це повідомив глава ОВА Дмитро Живицький, а також ДПСУ.

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Пошкоджено щонайменше 11 будинків

Дмитро Живицький зазначив, що по Білопіллю та його околиці окупанти гатили як з ракет, так і з САУ. А близько першої ночі російські окупанти завдали ще й авіаудару.

Глава ОВА зазначив, що внаслідок ворожих атак пошкоджень зазнали помешкання цивільних. Відомо, що 11 приватних будинків зазнали серйозних пошкоджень. На щастя, минулося без жертв.

Окупанти завдали ракетних ударів по Сумщині / Фото з телеграму Дмитра Живицького

Також він додав, що не припинявся мінометний обстріл. Під нього вкотре потрапила північна частина Шосткинського району.