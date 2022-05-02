Окупанти втретє обстріляли міст через Дністровський лиман: постраждалих немає

Російські війська втретє обстріляли міст через Дністровський лиман, що на Одещині. Серед залізничників постраждалих немає.

Про це повідомив начальник Одеської військової адміністрації Максим Марченко. За його словами, є й радісна новина. Ідеться про знищення російських зенітних установок й ЗРК "Стріла-10".

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Марченко про поточну ситуацію

По залізничому мосту російські загарбники б'ють не перший раз. Так, лише за сьогодні підтверджено повторний удар. Наразі експерти визначають ступінь пошкоджень.

Ступінь пошкодження інфраструктури визначимо після обстеження після відбою повітряної тривоги,

– написала пресслужба Укрзалізниці.

Також, за словами Марченка, сьогодні в Одеському районі наш підрозділ протиповітряної оборони збив ударний безпілотний літальний апарат.

Окупанти втретє обстріляли міст через Дністровський лиман: що відомо

Братчук про стратегічне значення моста

За словами речника Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука, міст через Дністровський Лиман на Одещині має важливе стратегічне значення, оскільки забезпечує логістичний зв'язок між південними районами Одеської області та основною частиною цього регіону.

Раніше Укрзалізниця поінформувала, що через попередні удари, завдані російськими загарбниками 26 та 27 квітня, міст зазнав серйозних пошкоджень. На думку очільника компанії Олександра Камишіна, таким чином ворог намагався повністю зупинити рух як авто, так і залізничного транспорту.

Водіїв попередили, що рух мостом перекрито

Для безпеки рух мостом перекрили, відтак водіям варто заздалегідь продумати альтернативні шляхи проїзду.

Нагадаємо, що після обстрілів 26 – 27 квітня, рух транспорту мостом через Дністровський лиман відновили на одній смузі в обидва боки. Про це повідомив голова Одеської обласної адміністрації Максим Марченко. Він зазначив, що ведуться ремонтні роботи залізничного полотна, утім, після сьогоднішніх атак відновлення моста може затягнутися.

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