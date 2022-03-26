Окупанти, йдіть додому поки ще можете ходити, – Зеленський про Славутич і протести в місті

26 березня 2022 , 23:09
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Президент Володимир Зеленський прокоментував окупацію російськими військами українського міста Славутич. Там велика кількість людей вийшла на мирні мітинги проти росіян.

"Вільний Славутич, який загарбникам не підкорити"

Про ситуацію у Славутичі Зеленський висловився під час вечірнього звернення до українців. Свою промову президент розпочав саме з цього міста на Київщині.

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"Вільний народе вільної країни! Вільний Славутич, який загарбникам не підкорити. Сьогодні ми всі були разом з тобою, на твоїх вулицях, у твоєму протесті", – сказав глава держави.

Зеленський заявив, що "всі разом сьогодні говорили окупантам одне – ідіть додому, поки ще можете ходити".

Глава держави зазначив, що окупанти зустріли опір мирних українців, які не хочуть бачити російських військових на рідній землі.

Російські загарбники увійшли у Славутич і зустріли там таку ж реакцію, як і на півдні нашої держави, як і на сході нашої країни,
– сказав президент.

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Автор: Михайло Гема