Окупанти заблокували виїзд з Херсонщини: хочуть скеровувати людей у Крим

Мешканці Херсонської області прагнуть виїхати на підконтрольну Україні територію, та російські війська заблокували виїзд з регіону та намагаються спрямувати їх в Крим.

Про це у зверненні повідомило Оперативне командування "Південь". Від початку березня Херсонщина знаходиться під контролем окупаційних військ. Росіяни знущаються з мешканців регіону, а тих, хто бажає виїхати на територію підконтрольну Україні – блокують виїзд.

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Спротив херсонців просто героїчний. Люди щодня протиястоть нав'язаному російському режиму, та всіма способами намагаються показати орді, що Херсон – це Україна.

В Оперативному командуванні "Південь" розповіли, що росіяни не знайшли іншого способу боротьбі, як заблокували виїзд з Херсонщини до підконтрольних українській владі територій. Російські військові не випускають херсонців на територію України, а натомість та намагаються спрямувати всіх охочих виїхати – в анексований Крим. Це є єдиним можливим напрямком для виїзду.

Що стосується контролю на території Херсонської області, то окупанти посилили патрулювання, а також збільшили кількість блокпостів.

Як херсонці відзначали День вишиванки

Навіть на окупованих територіях під щоденною загрозою загибелі українці не покладають рук та показують громадянами якої країни вони є та прагнуть бути.

Вчора всі українці відзначали День вишиванки. Попри тиск та погрози окупантів на окупованій Херсонщині мешканці також відзначили це свято.

В соцмережах і просто по населених пунктах поширювали фото символів України, листівки із закликом окупантам вшиватися до дому, плакати і графіті про свою проукраїнську позицію і про те, що Херсонщина – це Україна,

– повідомили в ОК "Південь".