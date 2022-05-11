Окупанти на Запоріжжі з артилерії розстрілюють житлові квартали Комишувахи

Російські окупаційні війська ведуть артилерійський обстріл житлових кварталів села міського типу Комишуваха. Влада міста просить залишатися в укриттях

Мешканців просять не покидати укриття

Повідомлення про обстріли населеного пункту з'явилося у телеграм-каналі Запорізької обласної військової адміністрації об 14:01.

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Речник Запорізької військової адміністрації полковник Іван Арєф'єв зазначив, що наразі повідомляється про обстріл цивільної інфраструктури. Інформація про завдану шкоду буде опублікована після припинення вогню.

Наразі даних щодо жертв немає.

Сили оборони Запоріжжя закріпилися на нових позиціях

Як повідомили у Запорізькій ОВА, деяким підрозділам Запорізької бригади територіальної оборони вдалося просунутися вперед та закріпитись на нових позиціях. Наразі інформації щодо їх пересування не розголошується, оскільки це може зашкодити українським військовим.

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Однак відомо, що сили оборони спільно з воїнами бригади знищили кілька одиниць автомобільної та броньованої техніки росіян, а також понад 10 осіб із ворожого особового складу.

При цьому проти українських захисників ворог використовує усі доступні йому засоби та методи боротьби. Також росіяни вдосконалюють інженерне обладнання своїх позицій, поповнюють запаси. Для придушення каналів радіозв’язку противник застосовує комплекси радіоелектронної боротьби.

Ситуація на Запоріжжі: коротко

Напередодні Запорізька ОВА опублікувала розлоге зведення щодо актуальної ситуації у регіоні.

Загарбники продовжують обстрілювати позиції ЗСУ вздовж усієї лінії зіткнення та у глибині оборони українських військ на Запорізькому напрямку. Найінтенсивніші атаки фіксують поблизу населених пунктів Пологи, Оріхове та Гуляйполе.

Мер Гуляйполя Сергій Ярмак закликав містян евакуюватися до більш безпечних населених пунктів, які перебувають під контролем України.

Протягом 10 травня унаслідок обстрілів поранення отримали 8 мешканців Оріхова, одна людина загинула. Постраждалих госпіталізували до Запоріжжя.

Через загострення військових дій та посилення інтенсивності ворожих обстрілів, з огляду на безпекову ситуацію, в Оріхові призупинено роботу пункту надання гуманітарної допомоги.

Російські загарбники призначили "губернатором" тимчасово окупованого Запоріжжя колишнього народного депутата-українофоба Євгена Балицького.

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