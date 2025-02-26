Окупанти запустили по Україні 177 дронів: скільки цілей збила ППО
- Російська армія запустила по Україні 177 ударних дронів в ніч на 26 лютого 2025 року.
- Протиповітряна оборона збила 110 дронів типу "Шахед" та інших типів у різних областях.
- 66 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.
Російська армія в ніч на 26 лютого запустила по Україні 177 ударних дронів. По повітряних цілях окупантів працювала протиповітряна оборона.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.
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Яку кількість російських дронів збили вночі
У Повітряних Силах розповіли, що у ніч на 26 лютого 2025 року (із 19:00 25 лютого) противник атакував Україну 177 ударними БпЛА типу "Шахед" та безпілотниками-імітаторами різних типів.
Загалом ворог запускав дрони із напрямків:
- Орел;
- Брянськ;
- Курськ;
- Міллєрово;
- Шаталово;
- Приморсько-Ахтарськ у Росії.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 09:00 підтверджено збиття 110 ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях,
– написали військові.
Як відпрацювала ППО вночі 26 лютого / Інфографіка Повітряних Сил ЗСУ
Водночас 66 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачено, без негативних наслідків.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Харківщина, Кіровоградщина та Сумщина.