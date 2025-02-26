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26 лютого, 09:02
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Окупанти запустили по Україні 177 дронів: скільки цілей збила ППО

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Російська армія запустила по Україні 177 ударних дронів в ніч на 26 лютого 2025 року.
  • Протиповітряна оборона збила 110 дронів типу "Шахед" та інших типів у різних областях.
  • 66 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Російська армія в ніч на 26 лютого запустила по Україні 177 ударних дронів. По повітряних цілях окупантів працювала протиповітряна оборона.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

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У Повітряних Силах розповіли, що у ніч на 26 лютого 2025 року (із 19:00 25 лютого) противник атакував Україну 177 ударними БпЛА типу "Шахед" та безпілотниками-імітаторами різних типів.

Загалом ворог запускав дрони із напрямків:

  • Орел;
  • Брянськ;
  • Курськ;
  • Міллєрово;
  • Шаталово;
  • Приморсько-Ахтарськ у Росії.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 110 ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотників інших типів у  Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях,
– написали військові.


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Водночас 66 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачено, без негативних наслідків.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Харківщина, Кіровоградщина та Сумщина.