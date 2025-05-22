Окупанти запустили понад 120 дронів і ракету "Іскандер": скільки цілей вдалося знищити
- Російські війська запустили 128 дронів-камікадзе "Шахед" і ракету "Іскандер-М" по Україні.
- Протиповітряна оборона України знешкодила 112 дронів типу "Шахед". Дрони були збиті та заглушені РЕБ.
- Внаслідок атаки постраждали Дніпропетровська, Донецька, Харківська та Миколаївська області.
Російські загарбники запустили по Україні вночі 128 ударних дронів-камікадзе типу "Шахед", а також ракету "Іскандер-М". По цілях працювала наша протиповітряна оборона.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
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Яку кількість цілей вдалося знищити ППО
У Повітряних силах розповіли, що у ніч на 22 травня противник здійснив атаку по Україні балістичною ракетою "Іскандер-М" із району Таганрога, а також 128 ударними БпЛА типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків:
- Міллерово;
- Курськ;
- Приморсько-Ахтарськ у Росії;
- Чауда у Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 11:00 протиповітряною обороною знешкоджено 112 ворожих БпЛА типу "Шахед" (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни,
– розповіли військові.
Зокрема, 74 – було збито вогневими засобами ураження, ще 38 — локаційно втрачені/заглушені РЕБ (без негативних наслідків).
Як відпрацювала ППО вночі 22 травня / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ
Внаслідок ворожої атаки постраждали Дніпропетровщина, Донеччина, Харківщина та Миколаївщина.
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