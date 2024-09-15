Росіяни запустили "Шахеди": де рухаються ворожі дрони

Окупанти здійснили пуск ударних дронів-камікадзе іще 14 вересня. Тривога поступово охоплює різні області України. 24 Канал зібрав, що відомо про рух "Шахедів" уночі 15 вересня.

До того ворог ударив по Одесі балістикою. На жаль, в передмісті загинуло подружжя. Точних даних ще нема, та, можливо, працював "Іскандер".

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Де зараз летять "Шахеди", в яких областях тривога