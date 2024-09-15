Росіяни запустили "Шахеди": де рухаються ворожі дрони
Окупанти здійснили пуск ударних дронів-камікадзе іще 14 вересня. Тривога поступово охоплює різні області України. 24 Канал зібрав, що відомо про рух "Шахедів" уночі 15 вересня.
До того ворог ударив по Одесі балістикою. На жаль, в передмісті загинуло подружжя. Точних даних ще нема, та, можливо, працював "Іскандер".
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Де зараз летять "Шахеди", в яких областях тривога
БпЛА рухається з Київщини у напрямку Чернігівщини. Ударний БпЛА з Черкащини на Київщину у напрямку Яготина. Моніторингові канали повідомляють, що один дрон летить на Черкащину. Ударні БпЛА у західній частині Полтавщини курсом на Київщину. Ударні БпЛА на півночі Сумщини змінили курс і рухаються у північно-східному напрямку. Група ударних ворожих БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину, курс північно-західний. Група ударних ворожих БпЛА наближається до Полтави з північного сходу. Декілька груп ворожих ударних БпЛА на півночі Сумщини, рухаються на Полтавщину (курс південно-західний) та на Харківщину (курс південно-східний). Ворожі ударні БпЛА з Курської області через Сумщину у напрямку Полтавщини.
Де зараз тривога
Де зараз тривога
БпЛА рухається з Київщини у напрямку Чернігівщини.
Ударний БпЛА з Черкащини на Київщину у напрямку Яготина.
Моніторингові канали повідомляють, що один дрон летить на Черкащину.
Ударні БпЛА у західній частині Полтавщини курсом на Київщину.
Ударні БпЛА на півночі Сумщини змінили курс і рухаються у північно-східному напрямку.
Група ударних ворожих БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину, курс північно-західний.
Група ударних ворожих БпЛА наближається до Полтави з північного сходу.
Декілька груп ворожих ударних БпЛА на півночі Сумщини, рухаються на Полтавщину (курс південно-західний) та на Харківщину (курс південно-східний).
Ворожі ударні БпЛА з Курської області через Сумщину у напрямку Полтавщини.