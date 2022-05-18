Окупанти завдали ракетний удар по Одещині з акваторії Чорного моря
18 травня 2022 , 10:02Читать новость на русском
Джерело:Оперативне командування "Південь"
18 травня російські війська завдали ракетного удару по Одещині з акваторії Чорного моря. За попередньою інформацією, жертв немає.
Новий ракетний удар по Одещині
У командуванні зазначили, що таким чином російські окупанти продовжують руйнувати інфраструктуру та чинять психологічний тиск на мирних мешканців, атакуючи на світанку населені пункти регіону.
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За попередньою інформацією суттєвих руйнувань та постраждалих нема. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, яка документує наслідки ракетного удару,
– повідомляє ОК "Південь".
Такі удари кваліфікують за статтею порушення законів та звичаїв війни. Українські правоохоронці продовжують збирати докази злочинів Росії.
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