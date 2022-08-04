Окупанти завдали ударів по 2 районах Харкова: попередньо, 3 постраждалих

Окупанти ввечері 4 серпня безжально обстрілюють Харків. Вони завдали ударів по Шевченківському та Індустріальному районах.

Попередньо, є троє постраждалих: 2 чоловіка та 1 жінка. Вони потребують оперативних втручань. Про це розповів глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. При цьому загроза ударів ще залишається.

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На місце виїхали бригади екстреної медичної допомоги. Глава ОВА просить людей залишатись в укриттях.

Максимально будьте в укриттях! Загроза залишається,

– наголосив Синєгубов.

У місцевих телеграм-каналах близько 21:50 повідомили про щонайменше 3 вибухи. Попередньо, ворог застосував РСЗВ. Перед цим в місті оголосили повітряну тривогу та загрозу артобстрілу.

"Прильоти" у житлові будинки

Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що під потужним обстрілом перебуває Павлове Поле. Біля одного з ринків рятувальники зараз працюють над розмінуванням. Пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади. У багатьох квартирах вибито вікна.

Терехов наголосив, що Павлове Поле – район, де немає жодної військової інфраструктури. Це лише черговий акт знищення харків'ян та їх залякування.

Попередні обстріли Харкова

російські загарбники постійно обстрілюють Харків. Місцеві не мають жодного спокійного дня. Наприклад, 4 серпня, приблизно о 1:30, окупанти вчергове вгатили по місту. Вони пошкодили кілька житлових будинків та господарчих споруд. Спалахнули кілька пожеж.

Вночі 3 серпня був "приліт" у Холодногірському районі Харкова. Попередньо, без жертв та пожежі. Крім того, окупанти вдарили по інфраструктурному об'єкті у Новобаварському районі. Обійшлось без жертв та пожежі, однак руйнування були.

Окупанти для ударів обирають людні місця. Наприклад, зранку 1 серпня вони вкотре обстріляли Салтівський район. Удар був по автобусній зупинці, від отриманих травм загинув чоловік.

Синєгубов 3 серпня попередив, що найближчими днями росіяни можуть посилити обстріли Харкова та області. Такі дані передала розвідка. Влада зазначає, що наразі потреби в евакуації харків'ян немає. Якщо буде загроза щодо можливого наступу чи оточення міста, в ОВА обіцяють обов'язково повідомити про це. Щодо цього постійно комунікують з військовими.

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