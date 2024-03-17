Окупанти заявили про атаку дронів під Москвою, Ростовим і Бєлгородом

Як це буває часто останнім часом, ніч проти 17 березня видалася гарячою для Росії. Гучно було й на околицях столиці Москви, і в Ростовській і Бєлгородській областях.

Про атаку дронів на міський округ Домодєдово повідомив мер Москви Сєргєй Собянін. Традиційно, російський чиновник заявив, що удар вдалося відбити.

Раніше цієї ж ночі У низці областей Росії знову гучно: окупанти бідкаються на атаку ракетами та дронами

Атака безпілотників на Домодєдово: що відомо

Собянін розповів, що було начебто всього-на-всього два дрони. І їх вдалося збити.

Далі Собянін традиційно заспівав, що на місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає. Щоправда, туди чомусь виїхали екстрені служби.

Ще дві атаки дронів на Підмосков'я

Трохи згодом Собянін заявив про ще дві "відбиті" атаки безпілотників. Сталося це також під Москвою, але вже в Раменському та Ступінському міських округах.

За його словами, дрони летіли на Москву. І їх вдалося збити.

На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події,

– додав Собянін.

Гаряче було й у Ростовській і Бєлгородській областях

За словами губернатора Ростовської області Васілія Голубєва, вночі 17 березня до Камєнська підлітав дрон літакового типу. І цю атаку начебто вдалося відбити. Голубєв додав, що наслідки на землі уточнюють.

Губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков розповів, що біля селища Октябрське чотири дрони начебто скинули вибухові пристрої.

Внаслідок вибухів традиційно "постраждалих немає". Натомість є пошкодження на лініях електро- та газопостачання.

Сьогодні дрони також атакували НПЗ на Кубані