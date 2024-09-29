Окупанти заявляють про масовану атаку дронами на Ростовську область
Ростовську область Росії атакували дрони. Влада заявила, що над регіоном нібито "збили" 18 дронів.
Губернатор Ростовської області, що нібито їхня ППОн "знищила" п'ять дронів – у південно-західній частині регіону та 13 – у Міллерівському районі.
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Що відомо про атаку дронів на Ростовську область Росії
Росіяни написали в телеграм-каналах орієнтовно о 2:32 29 вересня, що нібито внаслідок "падіння уламків" спалахнула трава в Самарському.
Росіяни бідкались через атаку дронів: дивіться відео
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Російські пропагандисти поспішили побідкатись, що нібито роботу ППО чули у Цимлянську та Волгодонську (між ними відстань 15 кілометрів). Й саме за 15 кілометрів на Схід від Волгодонська розміщена Ростовська АЕС. Після одного з вибухів у місті частково зникло світло.
Дрони атакували Ростовську область Росії: дивіться відео
Губернатор Ростовської області заявив, що буцімто оперативної інформації про постраждалих та руйнування на землі немає.
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