Ледь не вперше Росія вивела в Азовське море корабель з "Калібрами", – ОК "Південь"

У понеділок, 15 травня, ворог збільшив корабельне угруповання у Чорному морі до 12 одиниць. Окрім того – наростив і присутність ракетоносіїв.

До підводного човна доєднався надводний фрегат. Проте згодом вони обидва були заведені в пункти базування.

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Корабель з "Калібрами" вивели в Азовське море

Ледь не вперше з початку повномасштабного вторгнення в Азовське море зайшов малий ракетний корабель з 8 "Калібрами". В ОК "Південь" пояснили, що він прибув для виконання завдань, де продовжує чергування.

Імовірно, як ще один елемент забезпечення прикриття та захисту Кримського мосту,

– припустили в "Півдні".

В оперативному командуванні наголосили, що загроза ракетних і дронових атак зберігається, як і мінна небезпека на суші й в морі. Окрім того, ворог посилив обстріли Херсонської області. Лише за минулу добу зафіксували 97 атак із застосуванням близько 440 снарядів.

Разом з тим, Сили оборони продовжують нищити ворога. За минулу добу у зоні відповідальності ОК "Південь" було знищено 3 БпЛА противника оперативно-тактичного рівня, а також:

10 окупантів;

5 човнів;

1 танк Т-72/62;

7 одиниць інженерної та автобронетехніки.

Актуальні втрати окупантів

Росіяни продовжують кровопролитну війну, а їхні втрати наближаються до 200 тисяч живої сили. Лише протягом останньої доби окупанти втратили:

особового складу – 199 460 (+580);

танків – 3 759 (+3),

бойових броньованих машин – 7 336 (+11),

артилерійських систем – 3 137 (+21),

РСЗВ – 562 (+0),

засобів ППО – 316 (+2),

літаків – 308 (+0),

гелікоптерів – 294 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 720 (+24),

крилатих ракет – 973 (+3),

кораблів / катерів – 18 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 034 (+16),

спеціальної техніки – 407 (+3).

Генштаб ЗСУ також повідомив, що росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Там за добу відбулись 46 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка.