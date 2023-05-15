Ледь не вперше Росія вивела в Азовське море корабель з "Калібрами", – ОК "Південь"
Джерело:ОК "Південь"
У понеділок, 15 травня, ворог збільшив корабельне угруповання у Чорному морі до 12 одиниць. Окрім того – наростив і присутність ракетоносіїв.
До підводного човна доєднався надводний фрегат. Проте згодом вони обидва були заведені в пункти базування.
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Корабель з "Калібрами" вивели в Азовське море
Ледь не вперше з початку повномасштабного вторгнення в Азовське море зайшов малий ракетний корабель з 8 "Калібрами". В ОК "Південь" пояснили, що він прибув для виконання завдань, де продовжує чергування.
Імовірно, як ще один елемент забезпечення прикриття та захисту Кримського мосту,
– припустили в "Півдні".
В оперативному командуванні наголосили, що загроза ракетних і дронових атак зберігається, як і мінна небезпека на суші й в морі. Окрім того, ворог посилив обстріли Херсонської області. Лише за минулу добу зафіксували 97 атак із застосуванням близько 440 снарядів.
Разом з тим, Сили оборони продовжують нищити ворога. За минулу добу у зоні відповідальності ОК "Південь" було знищено 3 БпЛА противника оперативно-тактичного рівня, а також:
- 10 окупантів;
- 5 човнів;
- 1 танк Т-72/62;
- 7 одиниць інженерної та автобронетехніки.
Актуальні втрати окупантів
Росіяни продовжують кровопролитну війну, а їхні втрати наближаються до 200 тисяч живої сили. Лише протягом останньої доби окупанти втратили:
- особового складу – 199 460 (+580);
- танків – 3 759 (+3),
- бойових броньованих машин – 7 336 (+11),
- артилерійських систем – 3 137 (+21),
- РСЗВ – 562 (+0),
- засобів ППО – 316 (+2),
- літаків – 308 (+0),
- гелікоптерів – 294 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 720 (+24),
- крилатих ракет – 973 (+3),
- кораблів / катерів – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 034 (+16),
- спеціальної техніки – 407 (+3).
Генштаб ЗСУ також повідомив, що росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Там за добу відбулись 46 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка.