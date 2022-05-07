Окупанти здійснили авіаналіт на Краматорськ: є поранені
Джерело:Олександр Гончаренко у фейсбуці
Російські окупанти у ніч проти 7 травня завдали авіаракетного удару по Краматорську, що у Донецькій області. Внаслідок атаки ворога поранення зазнали місцеві мешканці.
Про це повідомив очільник міста Олександр Гончаренко на своїй сторінці у соціальних мережах. Водночас він оприлюднив світлини з місця події, на яких видно масштабні руйнування після обстрілу.
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Черговий нічний авіаракетний обстріл Краматорська. Поранено жінку та чоловіка,
– зазначив міський голова.
Олександр Гончаренко також розповів, що російські окупанти пошкодили:
- понад 15 будівель;
- багатоквартирний будинок;
- заклад культури;
- магазин;
- інфраструктура.
Окупанти здійснили авіаналіт на Краматорськ / Фото з фейсбуку Олександра Гончаренка
Ракетний удар по Костянтинівці
У Державній службі з надзвичайних ситуацій поінформували про те, що вранці 7 травня росіяни завдали ракетного удару по місту Костянтинівка, що у Краматорському районі Донецької області.
Це призвело до пожежі на території корпусу №1 Костянтинівського професійного будівельного ліцею. Загоряння було ліквідовано на площі 50 метрів квадратних. Під завалами знайдено дев'ятьох постраждалих і двох загиблих,
– розповіли рятувальники.
Наразі співробітники ДСНС проводять роботи з ліквідації наслідків цинічного обстрілу загарбників.
Ситуація у Краматорську: що відомо
- На Донеччині затримали мешканку Краматорська. Жінка коригувала вогонь для окупантів і здавала ворогам позиції ЗСУ. Вона спілкувалась з росіянами через месенджери.
- Російські війська 19 квітня обстріляли Краматорськ ракетами. Внаслідок цього удару загинув чоловік. Ще троє людей зазнали поранень.
- Жахливою трагедію став ракетний обстріл вокзалу міста 8 квітня. Люди тоді саме чекали на евакуацію. Жертвами воєнного злочину росіян стали близько 50 людей, постраждала понад сотня осіб. Багато з них були у дуже важкому стані.
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