Окупанти знайшли вцілілі у Маріуполі тролейбуси, перефарбували та відправили в Донецьк

У приміщенні Маріупольського тролейбусно-трамвайного управління окупанти знайшли 7 вцілілих тролейбусів і відправили їх туди ж, куди й вціліле медичне обладнання – в окупований Донецьк.

Наразі їх перефарбовують в кольори "Єдиної Росії". За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, їх планують запустити вже на початку червня.

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Окупанти обкрадають Маріуполь

У тимчасово захопленому Маріуполі росіяни займаються звичною для себе справою – мародерством. Російські загарбники вивозять з міста все, що можна використати або продати.

Зокрема 30 травня в порту Маріуполя вони навантажили рулонну сталь на судно РМ3 класу "Славутич" під прапором Росії. Попередньо, крадена окупантами сталь відправиться в Ростов-на-Дону. Оскільки ворота заблоковані затопленим українським кораблем, який окупанти не можуть підняти, накрадене російські загарбники вивозитимуть малими партіями. Російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що першу партію вивезли 31 травня.

Також раніше Андрющенко повідомляв, що в хірургічне відділення клініки Калініна у тимчасово окупованому Донецьку росіяни завезли партію хірургічного обладнання для анестезії, вкраденого з маріупольської лікарні №1. Це унікальне обладнання, яке Маріуполь придбав у 2021 році за декілька мільйонів гривень. Вкрадене майно, яке місто придбало на кошти платників податків, росіяни цинічно обгорнули в подарункову обгортку "Єдиної Росії". Перед цим Андрющенко розповідав, що російські мародери вивезли обладнання з лікарні №4.

Що наразі відбувається у Маріуполі

Російські загарбники оточили Маріуполь "фільтраційними" таборами, через які українці не мають можливості виїхати на підконтрольну Україні територію. Наразі запис аж на грудень 2022 року. У фільтраційних таборах люди проходять складні "перевірки" – держслужбовців та муніципальних працівників одразу відправляють за ґрати. Є вже так звані "вироки суду", де таких затриманих маріупольців "засуджували" до 10 років ув'язнення, також були й вироки щодо розстрілу. Багатьох українців примусово відправляють у віддалені регіони Росії.

За попередніми даними, окупанти вбили щонайменше 22 тисячі мешканців Маріуполя, але, скоріше за все, ці цифри значно більші. Зокрема нещодавно у місті виявили ще низку масових поховань. Під завалами зруйнованих будинків, в тимчасових моргах та на стихійних кладовищах досі залишаються тисячі тіл загиблих. І точно невідомо, скільки їх там.

У знищеному місті загарбники розпочали "прийом документів" для отримання російського паспорту. Також бойовики вимагають, щоб люди отримали довідку про реєстрацію в окупованому Донецьку.

Окрім цього, наразі Маріуполь перебуває на межі екологічної катастрофи, яка може вийти за межі міста. Насамперед через тіла загиблих, які не прибираються, тонни сміття у місті, яке окупанти не вивозять, а також через відсутність води та зруйновані каналізаційні стоки. Наразі у місті повна антисанітарія.

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