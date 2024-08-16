Окупанти знищили МіГ-29 на Дніпропетровщині: без людських втрат

Авіація Повітряних сил втратила свій винищувач. Так, стало відомо, що у п'ятницю 16 серпня російські війська знищили МіГ-29 в Дніпропетровській області.

На щастя, обійшлося без людських жертв. Про це повідомив полковник Юрій Ігнат у своєму фейсбуці.

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Росіяни знищили МіГ-29

Повітряні сили Збройних сил України втратили в п'ятницю винищувач МіГ-29.

На жаль, сьогодні втратили МіГ-29. На щастя – усі живі здорові. Війна…,

– написав Ігнат.

Однак обставин втрати літака ексначальник служби зв'язків з громадськістю Повітряних сил не розповів.

Україна попрощалася з пілотом Олександром Мигулею

Україна попрощалася з льотчиком 40 бригади тактичної авіації Повітряних сил, капітаном Олександром Мигулею.

Хлопець загинув 12 серпня при виконанні бойового завдання. Сам він був родом з міста Мена. Життя молодого пілота обірвалося на 27 році життя.

Капітан Олександр Мигуля мав у своєму доробку низку збитих повітряних цілей. Зокрема, ракети та безпілотники, але найбільше проявив себе у ракетно-бомбових ударах, зокрема і на гранично малих висотах. Він здійснив понад 160 бойових вильотів на ворожі позиції. Кожен з яких супроводжувався високоточними ударами по штабах супротивника, скупченню живої сили й техніки.

Загалом на його рахунку понад 450 годин нальоту. Як зазначили в 40 бригаді тактичної авіації, такі льотні показники – своєрідний рекорд.

Ексречник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначав, що капітан Олександр Мигуля одним з перших українських пілотів опанував застосування французьких керованих авіабомб AASM Hammer.

Їхнє життя забрала війна

У березні 2024 року на війні з Росією загинув військовий льотчик, командир екіпажу гелікоптера Мі-8 Віталій Пляка. Саме йому вдалось у 2022 році прорватись в оточений Маріуполь, а після цього повернутись. В останню путь захисника провели в суботу, 6 квітня, на столичному Лісовому кладовищі.

Обороняючи рідну державу загинув 23-річний пілот бойового літака МіГ-29 "Blue Helmet" Владислав.

Під час виконання бойового завдання загинув льотчик Владислав Риков. Він боронив країну від початку повномасштабного вторгнення і мав 385 бойових вильотів. Герой загинув у бою 7 лютого 2024 року.

Цього року 8 березня за свободу нашої держави поліг льотчик Андрій Ткаченко. Свій останній бій 33-річний пілот прийняв 8 березня у небі над Донеччиною. У його МіГ-29 поцілила російська ракета.