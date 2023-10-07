Окупанти знову бідкаються про атаку безпілотника на Москву: в аеропортах почався колапс

Невідомий дрон начебто знову атакував Москву вранці 7 жовтня. Як наслідок, в аеропортах російської столиці "Внуково", "Шереметьєво" та "Домодєдово" запроваджували план "Килим" і вони на деякий час припиняли роботу.

Про атаку дрона заявив мер Москви Сергєй Собянін. Водночас з'явилися інформація про перебої в роботі московських летовищ, повідомляє 24 Канал.

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Москву знову начебто атакував дрон

За словами Собяніна, російській ППО нібито вдалося відбити атаку безпілотника. І традиційно на місці падіння його уламків ані пошкоджень, ані постраждалих немає. Щоправда, туди чогось виїхали екстрені служби.

Згодом у Міноборони Росії уточнили, що безпілотник був літакового типу. І він начебто намагався вразити об'єкти на території Москви та Московської області. Збити його ворожій ППО нібито вдалося на території Істринського району.

Московські аеропорти тимчасово не працювали

Як повідомляють російські ЗМІ, через план "Килим" у "Внуково" довелося перенести щонайменше 11 рейсів. Ба більше, два скасували.

Натомість у "Домодєдово" та "Шереметьєво" вісім літаків затримували свій виліт: 3 – "Домодєдово" і 5 – "Шереметьєво". Водночас 3 рейси тут було скасовано (2 і 1 відповідно).

Згодом план "Килим" усе ж зняли. Водночас відкрили повітряний простір над російською столицею.

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Дрони "атакують" Москву вже не вперше

Протягом останніх пів року окупанти періодично заявляють про атаку безпілотників на Москву. Зазвичай, це супроводжується зупинкою аеропортів російської столиці.

Востаннє такі події сталися 17 вересня. Тоді росіяни також заявили про "відбиття атаки безпілотника" в районі Істри. Руйнувань і постраждалих начебто не було.

Щоправда, згодом з'явилася інформація, що дрони фіксували в чотирьох областях Росії: Московській, Тульській, Орловській та Воронезькій. В Орлі уламки нібито впали на нежитловий об'єкт, а під Тулою – начебто була атака на логістичний центр. Ще один безпілотник нібито впав біля радгоспу "Воронезький".