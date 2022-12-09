Окупанти знову накрили Донецьк мінометним вогнем: обстрілюють з Макіївки
Російські загарбники продовжують тероризувати мирне населення. Вони обстріляли тимчасово окупований Донецьк.
За інформацією спецслужб, росіяни самі ж себе обстрілюють у Донецьку, передає 24 канал.
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Росіяни обстрілюють окупований Донецьк
Росіяни обстріляли Донецьк з боку Макіївки. Зокрема, вони влучили у будівлю Донецького національного університету економіки та торгівлі. Також під обстріл потрапив готель "Дружба", декілька багатоповерхівок поруч із ним, спорткомплекс біля НСК "Олімпійський".
Місцеві телеграм-канали опублікували відео, як зараз виглядає Донецьк.
Росіяни обстріляли центр Донецька: дивіться відео
Як виглядає центр Донецька: дивіться відео
Наслідки обстрілів готелю "Дружба": дивіться відео
Останні обстріли Донецька: головне
- Росіяни вже не вперше обстрілюють самі себе в Донецьку. Вже за традицією, вони звинувачують в усьому ЗСУ. Проте, наші захисники не мають до цього ніякого відношення. Українські військові завдають ударів лише по базах окупантів, складах та важливих для росіян об'єктах.
- Зокрема, окупанти обстріляли Донецьк 6 грудня. Вже наступного дня "адміністрація" міста раптово перейшла на віддалену роботу.
- Під час чергового обстрілу загинула зрадниця – так звана депутатка "парламенту" квазіреспубліки "ДНР" Марія Пирогова. Зазначають, що вона загинула неподалік ЦУМу у Ворошилівському районі.
- У ніч проти 5 грудня у Донецьк завітала потужна "бавовна". Внаслідок вибухів спалахнули пожежі: у парку "Сокіл" біля ТЦ "Континент", на проспекті Дзержинського та на вулиці Артема.
- Раніше "бавовна" зацвіла і в окупованому індустріальному містечку Шахтарську на Донеччині. Там зайнялась пожежа на нафтобазі.
- Це вже не перший випадок, коли до окупантів приходить "бавовнятко" та влаштовує пожежу на нафтобазі в окупованому районі Донецька.