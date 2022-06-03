Окупанти знову обстріляли з артилерії Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині

Російські військові продовжують обстрілювати Дніпропетровську область. Під ворожий вогонь вкотре потрапила Зеленодольська громада.

Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Він зазначив, що ворог відкривав по Зеленодольській громаді вогонь з артилерії.

Читайте також Росіяни можуть не мати сил наступати, але є загроза обстрілів з моря: основне за 100 день війни

Минулось без жертв і постраждалих

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук детальніше розповів про удар окупанта. Він зазначив, що по пізно ввечері російські військові били по Апостолівській громаді, а от уночі – Зеленодольській.

Оскільки окупанти продовжують завдавати удару навмання, то в самих населених пунктах влучань не було. Загалом ситуація в області, підкреслює Лукашук, контрольована. В інших громадах ніч пройшла без обстрілів, а в самій області окупантів нема.

Що стосується атаки по Апостолівській громаді, яка відбулась напередодні, то її в ОВА назвали цілеспрямованою. Валентин Резніченко підкреслив, що російські загарбники навмисне з артилерії поливали вогнем Мар'янське. Зауважимо, що станом на 22:32 2 червня було відомо про трьох постраждалих від ворожої атаки.

Дніпропетровщину обстрілюють ледь не щоденно

На жаль, ворожі атаки по Дніпропетровській області не вщухають. Напередодні 2 червня зранку ворог обстріляв з артилерії ту ж Зеленодольську й Апостолівську громади. Як зазначив глава ОВА, сталось це близько 07:35 під час сирени в області.

У ніч проти 1 червня окупанти також відкривали вогонь по Дніпропетровщині. Тоді під артилерійські обстріли потрапила та ж Зеленодольська громада. Місцева влада повідомила, що вдалось обійтись без жертв і постраждалих.

З РСЗВ "Торнадо" били по Великомихайлівській громаді. У ДСНС повідомили, що по ній окупанти завдали удару трьома ракетами. А ще рятувальникам вдалось виявити 10 касетних елементів. Їх випустили з системи "Ураган". На щастя, тоді теж минулось без жертв і постраждалих.

Нагадуємо, що ризик обстрілів і ракетних атак по Україні залишається дуже високим. Тож не нехтуйте сигналами про повітряну тривогу. Щойно пролунає сирена – негайно відправляйтесь до укриття. Це може врятувати вам життя.

Варте уваги – хроніки 100 днів повномасштабної війни: дивіться відео