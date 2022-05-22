Окупанти знову обстріляли Дніпропетровщину: "денацифікували" рибу в річці Самара
Джерело:Валентин Резніченко
Російські вбивці атакували Павлоградський район Дніпропетровської області. Атака відбулась приблизно о 16:16.
Про це 22 травня повідомив очільник Дніпровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
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"Ракета влучила у річку Самара. Люди не постраждали. Орки почали "денацифікацію" української риби", – написав Резніченко.
Трагедія на Дніпропетровщині
У Криворізькому районі літній чоловік назбирав 7 боєприпасів від касетних снарядів. Він приніс їх додому й намагався розібрати. Проте предмети здетонували й стався вибух. Наразі чоловік, якому 82 роки, перебуває у лікарні у важкому стані.
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Ще один обстріл від окупантів
Росіяни рівняють із землею Дергачівську громаду у Харківській області. Вони використовують артилерію та авіацію. Голова ОТГ Вячеслав Задоренко зазначив, що загарбники використовують касетні снаряди. Наразі частина Харківщини досі перебуває під російською окупацією.
Атаки по Дніпропетровській області: останні новини
- Окупанти обстріляли Криворізький район 20 травня. Вони пошкодили автомобілі місцевих, 24 господарства та 3 будинки. Він осколків постраждали 2 людини.
- У ніч з 19 на 20 травня російські вбивці двічі обстріляли Велику Костромку Криворізького району. Ніхто не постраждав.
- Росіяни впродовж ночі 19 травня обстріляли Дніпротеровщину з "Градів" та "Ураганів". Вони атакували 5 разів Зеленодольську громаду. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Проте росіяни пошкодили житлові будинки та залишили людей без електроенергії та газопостачання.
- Мешканці Дніпра 18 травня повідомляли про вибухи. Згодом стало відомо, що спрацювали сили протиповітряної оборони.
- Проте у ніч на 18 травня росіяни таки влучили по Дніпру. Вони випустили мінімум 2 ракети. Через це постраждали 3 людини – 2 жінки та чоловік. Їх госпіталізували з осколковими пораненнями.