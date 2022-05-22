Окупанти знову обстріляли Дніпропетровщину: "денацифікували" рибу в річці Самара

Російські вбивці атакували Павлоградський район Дніпропетровської області. Атака відбулась приблизно о 16:16.

Про це 22 травня повідомив очільник Дніпровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

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"Ракета влучила у річку Самара. Люди не постраждали. Орки почали "денацифікацію" української риби", – написав Резніченко.

Трагедія на Дніпропетровщині

У Криворізькому районі літній чоловік назбирав 7 боєприпасів від касетних снарядів. Він приніс їх додому й намагався розібрати. Проте предмети здетонували й стався вибух. Наразі чоловік, якому 82 роки, перебуває у лікарні у важкому стані.

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