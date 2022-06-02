Окупанти знову обстріляли Гуляйполе: в багатьох будинках повилітали вікна

Напередодні російські загарбники обстріляли Пологівський район, що на Запоріжжі. Ворог гатив з артилерії просто по приватних будинках.

Як розповіли Запорізькій обласній військовій адміністрації, від обстрілів потерпали мешканці Гуляйполя.

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Внаслідок артилерійського удару у будівлях зруйновані дахи та повилітали вікна. Також пошкоджено дворову територію та прибудинкові господарчі будівлі.

Окрім того, постраждали декілька місцевих магазинів: у них вибиті вікна та посічені стіни. Наразі встановлено інформацію щодо двох травмованих громадян, які отримали осколкові поранення.

Окупанти готують наступ на Запоріжжя

1 червня росіяни намагалися штурмувати напрямок до Гуляйполя, але не мали там успіху. Наразі є ймовірність того, що вони рухатимуться до Запоріжжя.

Російські загарбники продовжують обстрілювати Комишуваху. Зокрема, 31 травня вони гатили по мирних будинках кілька годин. Цивільні, які досі не виїхали, встигли сховатися у підвалах. На щастя, жертв та поранених не було.

Водночас з громади Гуляйполя виїхали майже 80% мешканців. Ситуація в районі є дуже складною. Щодня росіяни гатять по мирних будинках, цілком усвідомлено намагаючись завдати шкоди українцям та цивільній інфраструктурі.

Своєю чергою, до Василівки загарбники почали зганяти свої старі танки. Ворог активно працює над побудовою другої лінії оборони та сподівається стримати контрнаступ ЗСУ.

Однак нашим захисникам та захисницям 31 травня вдалося ліквідувати 15 російських окупантів та збити літак. Окрім того, вони вчергове знищили чимало ворожої техніки.

Додамо, що російські загарбники зазнають великих втрат, розпочавши війну в Україні. На 2 червня українські військові загалом ліквідували вже близько 30 850 ворогів. Лише за минулу добу українські захисники та захисниці ліквідували 150 російських окупантів.

Від початку повномасштабного вторгнення станом на 98-й день війни втрати окупантів складають:

особового складу – близько 30 700 (+200) осіб;

танків – 1 361 (+3) одиниця;

бойових броньованих машин – 3 343 (+41) одиниці;

артилерійських систем – 659 (+10) одиниць;

реактивних систем залпового вогню – 207 одиниць;

засобів протиповітряної оборони – 94 (+1) одиниці;

літаків – 208 одиниць;

гелікоптерів – 175 (+1) одиниць;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 519 (+4) одиниць;

крилатих ракет – 120 одиниць;

кораблів та катерів – 13 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2290 (+15) одиниць;

спеціальної техніки – 49 (+1) одиниць.

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