Окупанти знову обстріляли Херсон під час евакуації: серед поранених – діти

Росіяни 9 червня обстріляли Херсон під час проведення евакуації. Відомо щонайменше про трьох поранених.

Ворог почав атакувати місто близько о 17:40. Також ворог завдав руйнувань об'єктам цивільної інфраструктури, повідомляє 24 Канал.

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Росіяни обстріляли Херсон під час евакуації

У місцевих телеграм-каналах заявили, що обстріл почався під вечір під час проведення евакуації. Унаслідок ворожої атаки поранено трьох людей, серед яких – одна неповнолітня.

Окрім того, також росіяни завдали ударів по цивільній інфраструктурі.

У ДСНС повідомили, що під ворожий обстріл потрапили рятувальники. На щастя, серед співробітників ніхто не постраждав, проте уламками пошкодило техніку, якою евакуювали херсонців з затоплених районів.

Пошкоджень зазнали болотохід "Богун", медичний автомобіль "Renault Trafic" та Спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль середнього класу (САРМ-С). Постраждалих серед особового складу, на щастя, немає,

– мовиться у повідомленні.

Рятувальники показали наслідки обстрілу / Фото ДСНС

Через підступний обстріл росіян людей під час евакуації, прокуратура відкрила кримінальне провадження. За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Варто зазначити, що евакуацію у місті не припиняють навіть під час повітряної тривоги. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін підкреслив, що під час рятувальної операції важлива кожна хвилина, тому херсонців евакуюють і під час тривоги, і під час комендантської години.

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