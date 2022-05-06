Окупанти знову обстріляли Кам'янське на Запоріжжі: як виглядає напівпусте село

Російські військові постійно обстрілюють село Кам'янське, що на Запоріжжі. Значна частина жителів Кам'янського виїхала, проте є і ті, хто вирішив залишитися у напівпустому селі.

Росіяни гатять від ранку й до вечора

У Запорізькій обласної військової адміністрації повідомили, що окупаційні війська знову обстріляли село Кам'янське Василівського району. Через ворожий обстріл було пошкоджено приватні будинки.

Це важливо Проїзду з Енергодара до Запоріжжя немає, тривають постійні обстріли, – мер

У Запорізькій ОВА опублікували відео, на якому показали, як зараз виглядає село після російських ударів. Значна частина будинків зруйнована повністю або частково.

Один із жителів Кам'янського розповів, що село постійно перебуває у зоні бойових дій. За його словами, у Кам'янському відбуваються обстріли, стаються вибухи та пожежі.

Наслідки обстрілів Кам'янського – відео

Він розповів, що більшість людей вже виїхали із села, але частина місцевих мешканців все ж залишилася у власних домівках. Жертвами ворожих атак стають не тільки люди та їх будинки, але й тварини, які гинуть від обстрілів.

Вже звикли, сьогодні теж уже стріляли, та я спав міцно. Хоч всі ці дні не могли нормально спати. Деколи біжимо до погреба. Іноді доводиться сидіти там по 2 – 3 години, поки все не затихне,

– розповів місцевий мешканець.

Мешканці Кам'янського розповідають, що обстріли розпочинають зранку й тривають до вечора. Люди говорять, що російські снаряди регулярно прилітають на подвір'я.

Яка ситуація на Запоріжжі

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