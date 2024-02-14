Росіяни вдарили по будинках у Великому Бурлуці: є загиблі, під завалами – ще люди

Окупанти вдень обстріляли Харківщину з балістики. Стало відомо, що снаряди влучили у житлові будинки.

Російські загарбники здійснили ракетну атаку на селище Великий Бурлук, що на Харківщині. Ворог знову цинічно бив саме по цивільній інфраструктурі.

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Вдарили по будинках

Перші вибухи в області пролунали приблизно о 16:16. Попередньо противник завдавав ударів із С-300.

Ворожі снаряди поцілили у двоповерховий житловий будинок та ще один поряд із ним. У двоповерховому будинку з 16 квартир 8 зруйновані. Пошкоджень зазнали також два поліцейські автомобілі.

За даними ОВА, постраждали 7 місцевих цивільних. Одній людині надали меддопомогу та направили до лікарні, двох людей рятувальники витягли з-під завалів, надали першу допомогу і госпіталізували.

Під завалами ще перебувають люди. Пошуково-рятувальна робота триває.

Тим часом в поліції Харківської області повідомили про першиТам кажуть про 4 постраждалих – трьох чоловіків і жінку. Ще четверо осіб можуть перебувати під завалами, розбір яких триває.

Пізніше в ОВА заявили, що вдалося з-під завалів врятувати одну жінку.

У прокуратурі вже розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Там заявили про пряме влучання ворожої ракети у двоповерховий багатоквартирний будинок. Друга ракета впала у приватному житловому кварталі, є пошкодження домоволодінь.

Станом на 19:00 дві людини загинули, ще пʼятеро — травмовані.

Під завалами продовжують перебувати ще люди. Пошуково-рятувальна операція триває.

Наслідки чергового воєнного злочину Росії / Фото Нацполіція

На Харківщину летіла ракета

Раніше сьогодні після 14:00 Повітряні сили повідомляли про ракетну загрозу для Харківської області та ще кількох східних та південно-східних областей.

О 16:09 стало відомо, що на Харківщину прямує ракета. За кілька хвилин там пролунали вибухи.

Водночас під ворожим обстрілом опинилася й Донеччина. Там окупанти вбили двох людей внаслідок удару по селу Миколаївка у Краматорському районі.

У "Свободі Росії" пообіцяли бити по Бєлгороду за кожен удар по Харкову

Харків часто потрапляє під ворожі обстріли. Противник періодично завдає ударів балістикою по місту. Сьогодні опозиційний мілітарний рух "Свобода Росії" заявив про намір відповідати на кожен обстріл Харкова ударом по військових об'єктах у Бєлгороді. Як переконують учасники руху, їм є чим бити по Бєлгороду, адже вони мають чимало трофейної техніки, захопленої у російської армії.

Легіон "Свобода Росії" наголосив, що вони атакуватимуть виключно військові об'єкти у Бєлгородській області. Водночас там визнали, що дуже часто ці об'єкти розташовані поблизу цивільної інфраструктури. Тому легіонери попросили своїх прихильників за можливістю покинути регіон.