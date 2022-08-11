Окупанти знову обстріляли Запорізьку АЕС: що там відбувається і який радіаційний фон

російські окупанти знову обстріляли Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об'єкта. Всього зафіксовано 10 "прильотів".

5 прильотів у районі комендатури станції

Про обстріли повідомили у Енергоатомі зауваживши, що ворог впродовж дня двічі обстріляв територію атомної електростанції.

Увага Через ворожі обстріли Запорізька АЕС працює з ризиками витоку водню та розпилення радіації

Сьогодні, 11 серпня 2022 року, росіяни вкотре піддали обстрілам найбільшу в Україні та Європі Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано п'ять "прильотів" у районі комендатури станції – безпосередньо поруч із дільницею зварки та сховищем джерел випромінювання,

– йдеться у повідомленні.

Зазначають, що на невеличкій ділянці зайнялася трава, але, ніхто не постраждав.

Ворог не зупинився і обстріляв пожежну частину поруч

Ще п'ять "прильотів" сталися в районі пожежної частини, яка розташована неподалік від ЗАЕС. У Енергоатомі зауважили, що внаслідок обстрілів на станції не вдалося вчасно провести "перезмінку", адже задля безпеки атомників автобуси з персоналом наступної зміни розвернули назад в Енергодар.

Допоки ситуація остаточно не нормалізується, роботу продовжуватимуть працівники попередньої зміни.

Ситуація на станції наразі є контрольованою. Інформація, яку миттєво почали розганяти у ворожих пабліках, що нібито персонал у паніці полишає станцію, є фейковою та маніпулятивною. Це теж зброя, з якої росіяни намагаються нищити ЗАЕС,

– зазначили у Енергоатомі.

Та попросили громадян довіряти лише офіційним джерелам.

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Радіаційний фон на Запорізькій АЕС в межах норми

Згодом в Енергоатомі повідомили, що радіаційний фон на ЗАЕС в межах норми. Пожеж на території станції теж немає.

Станом на 17:00 радіаційний фон на Запорізькій атомній електростанції становить 11-12 мкР/год, що відповідає природним нормам. Жодної пожежі, зокрема на 2-му енергоблоці ЗАЕС, про яку пишуть окупантські пабліки та російські ЗМІ, – немає,

– йдеться в повідомленні.

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