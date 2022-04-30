Окупанти зняли українські прапори з будівлі Корабельної райради у Херсоні

Над адміністративною будівлею Корабельної райради у Херсоні піднято прапор Росії. Повідомляється, що це трапилося 30 квітня приблизно об 11:00.

Як повідомила голова райради Наталія Чорненька, наразі виконавчий комітет Корабельної районної ради у місті Херсоні працюватиме дистанційно.

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Попри супротив містян, окупанти розвішують свою символіку

Сьогодні, об 11.00 російські окупанти зняли прапор над адмінбудівлею Корабельного виконкому, що знаходиться на вулиці Суворова, 29,

– написала Чорненька.

Щоб забезпечити соцзахист мешканцям та внутрішньо переміщеним особам, цілодобово працюватиме гаряча лінія Корабельного району. Голова райради додає, що для отримання консультацій можна звернутися за телефоном +38 (050) 875 11 41 або +38 (050) 533 72 91.

"Війна прапорів": останні новини до теми

Нагадаємо, нещодавно мешканці Херсону зірвали із флагштока поблизу Обласної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара радянський прапор. Тепер до прапора "приставили охорону".

Раніше прапор Росії зняли з флагштока після остаточного виключення країни з Ради Європи. Сам флагшток, на якому висів прапор, – викопали.

Тим часом синьо-жовтий прапор підняли у Москві – над управою району Хорошово-Мньовники.

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