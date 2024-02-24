Це росіянин, однозначно, – у ДПСУ показали взяття у полон перших окупантів 24 лютого 2022 року
Джерело:ДПСУ
Держприкордонслужба виклала у соцмережах відео з нагоди других роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вже зранку 24 лютого 2022 року наші захисники взяли у полон перших загарбників.
Держприкордонслужба показала історичне відео. Ці кадри зафільмували вранці 24 лютого 2022 року у місті Щастя, що на Луганщині.
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Як брали у полон окупантів
У перший день повномасштабного російського вторгнення, рівно 2 роки тому, у місті Щастя вже тривали вуличні бої. Прикордонники Луганського загону під керівництвом Героя України Дмитра Кушніра тоді вранці взяли у полон 4 окупантів.
Тоді прикордонники підбили ворожу БМП з РПГ-17. Механік-водій вижив та спробував долучитися до екіпажу іншої БМП. Але разом із 3 окупантами з вцілілої машини потрапив у полон. Усі – місцеві колаборанти, які вступили до лав окупаційного війська,
– мовиться у повідомленні.
На кадрах оператор демонструє ворожу БМП та показує обличчя 4 військовополонених. Прикордонник запитує, звідки вони, однак ніхто з них не може дати зрозумілої відповіді.
На якому кварталі мешкаєш? Квартал який? Ви квартал навіть не знаєте! Ось це росіянин, однозначно,
– каже оператор.
Також прикордонники запитали військовополонених про кількість російського десанту. Згодом у місті пролунали вибухи.
Окупантів взяли у полон у місті Щастя: відео ДПСУ
Що сказав президент про роковини війни
- Володимир Зеленський 24 лютого 2022 року зустрівся з європейськими лідерами у Гостомелі. Саме там рівно 2 роки тому наші воїни почали давати відсіч десанту окупаційної армії Росії.
- У Гостомелі президент записав звернення до українців. Глава держави зауважив, що Україна стала на 730 днів ближчою до перемоги.
- За його словами, це 730 днів стійкості, витримки, болю та надії на найвищу справедливість. Вона полягає у єдиному фіналі цієї війни – перемогою України над Росією.