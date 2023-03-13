В ОК "Південь" розповіли, чого зараз найбільше бояться російські окупанти
Російські окупанти не тільки зазнають шалених втрат на війні, але й бояться Збройних Сил України. Найбільших страх загарбників – нерозуміння нашої стратегії.
Про це повідомила керівниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. За її словами, українські захисники продовжують працювати на усіх напрямках.
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Чого зараз найбільше бояться окупанти
Як розповіла Гуменюк, для російських загарбників наразі найбільше лякливим є нерозуміння подальшої української стратегії.
Зараз найгарячіша тема – це з’ясувати за допомогою збору розвідданих, звідки їм чекати загрози. Ми сповіщаємо, що слід чекати загрози звідусіль, де вони не на своїй, а на нашій землі. Тому хай вшиваються, а ми працюємо на всіх напрямах,
– наголосила Гуменюк.
У загарбників багато страхів
- Раніше повідомлялося, що російські загарбники бояться деокупації Кремінної. Так, окупанти почали підсилювати тисячі свіжомобілізованих та зеків своїми кадровими військами, оскільки розуміють, що "просідають" та намагаються втримати Кремінну, довкола якої все заміновано.
- Окупанти продовжують створювати оборонні лінії в тилових районах далеко від нинішньої лінії фронту. Також це відбувається в районах Росії де, ймовірно, ніколи не буде бойових дій.
- Окрім цього, окупанти будують лінію оборони в Криму. І, можливо, цей наказ віддав російський диктатор Владімір Путін.
- Аналітики ISW кажуть, що продовження російських укріплень у Криму може свідчити про те, що російські сили не впевнені у своїй здатності утримувати окуповані території на Півдні України в довгостроковій перспективі.