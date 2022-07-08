росіянину, який спалився через фото з Полароїда, оголосили про підозру

Російські окупанти вже давно показали свої розумові здібності та просунутість у сучасній техніці. Вони мародерили й продовжують це робити.

росіянину оголосили про підозру – спалився через фото

Втім, є такі предмети, які зовсім для них невідомі, тому загарбники з їх допомогою примудряються "палитися" на місці злочину. Таке зробив один із військовослужбовців росії, який обкрадав квартири в Ірпені. Офіс Генерального прокурора повідомив йому про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.

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За даними слідства, загарбник, перебуваючи в окупованому місті Ірпінь Бучанського району Київської області, разом із спільниками проникли до однієї з квартир. Там вони вирішили нажитися – заволоділи майном власників, зокрема, золотими прикрасами, технікою та іншими цінностями.

Один з них вирішив "засвітитися" в квартирі – самостійно зробив фото на фотоапарат Полароїд господарів. У такий спосіб він залишив речовий доказ на місці злочину.

Як зауважили в Офісі Генпрокурора, досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України.

СБУ продовжує активну роботу: останні гучні справи

Кібердепартаменту СБУ вдалося виявити компанію-дистриб'ютора алкогольних напоїв та комерційний банк, власниками яких є громадяни Росії. Правоохоронці наклали арешт на рухоме та нерухоме майно цих компаній.

Служба безпеки України оголосила підозру у державній зраді помічнику народного депутата України. За даними слідства, він працював на російські спецслужби ще з лютого 2014 року.

СБУ впіймала особу, яка коригувала вогонь ворогів в Україні. Її виявили в Одеській області – була безпосереднім коригувальником вогню, коли знищували та били по мосту через Дністровський лиман у Затоці.

Також затримала ворожого коригувальника, який був ігроманом і через фінансові проблеми без роздумів погодився на "підробіток" окупантів.

Служба безпеки України викрила масштабну махінацію з легалізації росіян, які втекли на українську територію. Нелегалів могли використовувати для своїх завдань спецслужби держави-агресорки.

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