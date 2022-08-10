Звільнення Херсона – на 100% досяжне завдання ще цього року, але треба почекати, – Марченко

Українські військові роблять все можливе для того, щоб звільнити з-під окупації Херсон. Як зазначив генерал-майор Марченко, досягнути цього можна і до кінця 2022 року.

В інтерв'ю він підкреслив, що ЗСУ вже до кінця цього року зможуть звільнити від окупантів Херсон. Водночас він наголосив, що для цього необхідно буде почекати.

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Херсон звільнять на 100%

Дмитро Марченко підкреслив, що до кінця 2022 року вдасться на всі 100% звільнити Херсон. Він наголосив, що спочатку необхідно буде позбавити його окупантів, а також закінчити активну фазу ведення війни. І лише після цього можна буде переходити до локальніших військових дій. За прогнозами генерал-майора, завершити основну фазу війни ЗСУ мають до кінця поточного року.

Скільки ще очікувати херсонцям

Марченко розуміє і знає, що херсонці очікують на прихід ЗСУ. Водночас він зазначив, що не може назвати точної дати, коли це станеться.

Але хочу передати херсонцям – хай трошки потерплять, це буде не так довго, як усі очікують. Це буде швидко. Хай ще трошки протримаються,

– наголосив він.

Генерал-майор підкреслив, що про мешканців області ніхто не забув, і від них ніхто не відмовився, як розповідають окупанти. Просто херсонцям потрібно буде ще трохи почекати. За його слова, вони невдовзі "все побачать і почують".

Марченко також прокоментував надання військової допомоги Україні. Він наголошує на тому, що нашій державі привозять оснащення незначними партіями. А це, підкреслює він, негативно впливає на темп наступальних дій ЗСУ. Водночас він зазначив, що все може кардинально змінитись щойно нам надаватимуть повний пакет допомоги.

Тим часом на Херсонщині ворожі військові продовжують бідкатись. Вони скаржаться на те, що ЗСУ не припиняють обстріли, а їх – окупантів – не планують міняти. Про це свідчить одна з розмов, перехоплених спецслужбами України.

У спілкуванні з батьком російський боєць зауважив, що наші військові безперестанно атакують позиції ворога на Херсонщині. По окупантах б'ють кожні 5 – 10 хвилин. І, як зазначає горе-вояка, наші використовують для викурювання загарбників також HIMARS.

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