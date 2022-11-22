Не брала пенсію у росіян: 82-річна жінка на Херсонщині схудла на 21 кілограм під час окупації

Українці мужні та незламні у своєму протистоянні ворогові. Так, на Херсонщині за час окупації 82-річна жінка схудла на 21 кілограм. А все тому, що відмовилася брати від ворога пенсію.

Під час окупації українці продовжували чинити опір ворогові. Вони ризикували власним життям, сиділи без харчів, але не йшли на поступки загарбникам, які намагалися їх зламати.

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Подачок від росіян не брала

Мережу сколихнуло відео з 82-річною мешканкою Херсонської області. У ньому жінка розповідає про те, що від ворога не брала жодної подачки. Саме тому за час окупації схудла на 21 кілограм.

Усе це стало відомо після її зустрічі з волонтером. Він привіз жінці продукти, а також гроші з підконтрольної Україні території. Але бабуся – справжній кремінь – не брала їх доти, поки у неї не розвіявся останній сумнів щодо того, що це допомога від своїх.

До волонтера жінка вийшла у синьому халаті та жовтому фартусі. Сам же чоловік сказав їй, що привіз трішки харчів і грошей. Але бабця відразу ж сказала, що "не приймає пенсію від росіян". На що отримала відповідь, що він – з України.

82-річна жінка схудла на 21 кілограм, бо не брала у росіян грошей: дивіться відео

Як зауважив журналіст Андрій Цаплієнко, який перепостив це відео у своєму телеграмі, сам ролик зняли під час окупації. І він демонструє, за кого воює українське військо. Закінчився ролик обміном гаслами між пенсіонеркою та волонтером: "Слава Україні!" – "Героям Слава!".

Яка зараз ситуація у Херсоні

Почнімо з того, що в місті все ще дуже небезпечно. Ворог 21 листопада завдав удару по обласному центру. Зафіксовано влучання у квартиру у Дніпровському районі. Відомо про постраждалих від прильоту.

Також правоохоронці продовжують виявляти сліди злочинів у місті. Так, у Херсоні знайшли вже чотири катівні. У них окупанти, котрі намагалися якомога швидше втекти, залишили докази тортур і знущань. Зокрема, кийки й апарати для тортур струмом.

Зауважимо, що зі своїми "двохсотими" ворог не панькався. Їх він привозив на звалища та викидав разом зі сміттям. Про це журналістам The Guardian розповів один з місцевих мешканців.

А за цим посиланням ви зможете ознайомитися з історіями кількох партизанів-пенсіонерів. Вони під час окупації продовжували протистояти Росії та її режиму, який хотів затриматися у Херсоні.

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