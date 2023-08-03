Залишилося вдарити лише тут: як повністю знищити логістику росіян у Криму

Завдяки успішним ударам по залізничних мостах у Криму логістика російських військових було суттєво підірвано. Однак на півострові є ще одна ціль для ЗСУ, знищення якої відріже росіян з Криму.

Окупанти навіть можуть готуватися до можливих нових атак ЗСУ. Але сумнівно, що щось їм таки допоможе. Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Залишилась одна точка

Днями росіяни встановили бонові загородження вздовж Кримського мосту. Вони начебто можуть врятувати від атак морських дронів. Їхня ефективність насправді здебільшого залежатиме від модифікацій та кількості дронів, які використовуватимуть.

Якщо загально говорити про будь-яке загородження, бонові чи інші, завжди є можливість їх обійти, нівелювати таку перепону. Тому це чергове плацебо для російських окупантів,

– наголосив Олександр Коваленко.

Зауважимо, що ударів нещодавно зазнали Кримський та Чонгарський мости. Вони є важливими логістичними залізничними артеріями росіян. Тому будь-яке їхнє пошкодження ускладнює перевезення військової амуніції з Криму.

"Залишилось ще по Армянську вдарити, щоб повністю відрізати тимчасово окупований Крим. Це не є таємницею, будь-хто може побачити це на мапі", – підкреслив військовий оглядач.

Зокрема, в Армянську є два мости, які можуть стати ціллю для ЗСУ. Ймовірно, до цього готуються російські окупанти. Однак при цьому нічого зробити вони не зможуть. Усе завдяки хваленій протиповітряній обороні, яка відпрацьовує на всі "100".

Згодом важливо й повністю припинити залізничний рух на Кримському мосту.

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