Вони реально бояться, – Андрющенко пояснив, чому російська еліта не живе у Маріуполі

Окупаційна адміністрація Маріуполя остерігається ударів української далекобійної артилерії. З цієї причини вони мешкають або в передмістях, або ж літають гелікоптерами до Єйська.

Побоюючись підпілля, окупанти посилено охороняють ключових осіб, а також тримають їх окремо від маріупольців. Про це 24 каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Зверніть увагу "Війна очима простих людей": 24 канал покаже документальний фільм "Маріуполь Невтрачена надія"

Маріуполь в руїнах

Андрющенко зазначив, що через дії російської армії місто непридатне для нормального життя.

У Маріуполі немає нормальних умов і вони просто реально бояться. Зараз завдаються далекобійні удари нашою артилерією і вони цього бояться найбільше. Зазвичай вони навіть до Донецька літають, а самі мешкають у Єйську – через море у супроводі військових літаків зранку і ввечері,

– пояснив радник мера Маріуполя.

За словами Андрющенка, навіть керівництво маріупольських колаборантів не мешкає у місті.

"Вони мешкають поза містом – у курортній зоні. Жодного дня з початку окупації вони не мешкали в Маріуполі. У місті не мешкають, годують їх окремо, у них щільний контроль того, що вони їдять. Вони тримаються окремо від маріупольців. Принаймні, найвище керівництво", – додав співрозмовник.

Читайте також Джамала повернулася в Україну та закликала звільнити захисників Маріуполя

У пушиліна не той статус

Водночас Андрющенко зазначив, що так один з лідерів квазіреспублік денис пушилін зупиняється в Маріуполі в місцях з посиленою охороною і літає гелікоптером лише з росіянами.

Мабуть у нього статус не той. Ймовірно, він не настільки важлива персона, щоб його оберігати, – вважає він.

Також радник вказує, що найчастіше пересуваються гелікоптерами так звані "міністри", представники офісу президента росії й інші російські чиновники.

Що відбувається у Маріуполі: останні події

У Маріуполі відбувся замах на гауляйтера костянтина іващенка. Окупантів попередили, що це – лише початок.

Вадим Бойченко – мер Маріуполя – повідомив, що партизани не дозволили російським окупантам вивезти з міста награбоване майно. Маріупольський супротив підпалив склад загарбників, на якому ті збирали все, що вкрали у квартирах місцевих жителів.

В тимчасово окупованому Маріуполі пенсіонери не можуть отримувати українські пенсії, оскільки "Укрпошта" більше не працює там. У міськраді міста розповіли, що фактично є дві цифри: перша – та сума, котру обіцяють окупанти, друга – реальність.

Вас також може зацікавити – колаборантів відсторонили від "влади" на Херсонщині: дивіться відео