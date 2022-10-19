В Маріуполі окупанти демонтували пам'ятник Жертвам Голодомору неподалік драмтеатру

Російські окупанти демонтували в Маріуполі пам'ятник Жертвам Голодомору. Він стояв неподалік драмтеатру з 2004 року.

Про це розповіли в низці російських ЗМІ, повідомляє 24 канал. Росіяни намагаються стерти українцям пам'ять, мовляв, їх дезінформували раніше.

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Росіяни знесли пам'ятник Жертвам Голодомору

Окупаційна адміністрація Маріуполя наказала знести меморіал "Жертвам Голодомору 1932 – 1933 років та політичних репресій". До драмтеатру приїхав автокран та демонтував гранітний пам'ятник з перетягнутими стрічкою колосками та колючим дротом. Після цього вантажівка вивезла його в невідомому напрямку.

Окупанти планують переробити граніт на будматеріали. Водночас колаборанти виправдовують чергове варварство росіян. Зокрема, співробітник Донецького національного університету, кандидат історичних наук Артем Бобровський заявив, що насправді від голоду найбільше постраждали не українці, а Казахстан, Поволжя та Північний Кавказ.

Своєю чергою, глава штабу організації "Молода Республіка" Євгенія Кротова заявила, що меморіал буцімто був символом політичного дезінформування.

Коротко про ситуацію в Маріуполі

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що в окупованому місті залишилися 130 тисяч людей. Щонайменше 60 – 70% з них будуть без опалення.

Росіяни також розуміють проблеми з опаленням у місті, тож активно просувають ідею так званої евакуації на територію Росії на зимовий період.

Окрім цього, Андрющенко зазначив, що кількість росіян в місті стрімко збільшується. За його інформацією, без врахування військових їх вже є 15 тисяч. Окупанти планують до кінця року завезти ще 25 тисяч людей.

Зауважимо, що загарбники намагаються робити все для видовищної картинки. На черговому відео з окупованого міста видно, як місцеві годинами стоять у черзі за гуманітарною допомогою.

Варто подивитися – як зараз виглядає драмтеатр у Маріуполі: відео

Голодомор 1932 – 1933 років – це акт геноциду українського народу шляхом створення штучного масового голоду. Загалом знищили понад 7 мільйонів людей, переважно українців, на території Української СРР та 3 мільйони українців поза її межами – на Кубані, Північному Кавказі, у Нижньому Поволжі, Казахстані. Голодомор викликали свідомі та цілеспрямовані заходи вищого керівництва СРСР на чолі зі Сталіним. Вони були розраховані на придушення українського національно-визвольного руху і фізичного знищення частини українських селян.