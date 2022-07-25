Після захоплення частини Запорізької області росіяни призначили заступником начальника місцевої поліції олексія селіванова. Відкритого нациста і явно психічно нездорову людину, яка, будучи корінним киянином, поїхала у 2014 році до Луганська і почала працювати на окупантів.

"Кар'єрний" шлях покидька

У Луганську селіванов працював на місцевому телебаченні, де вів абсолютно мракобісну програму "друзі майора селіванова". Сенс програми зводився винятково до розпалювання ненависті щодо українців.

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селіванов називав українців "двоногою худобою", "мерзенними тварюками з польських свинарників", і все це спокійно транслювалося на Луганськ.

Такий цінний кадр, звичайно, не міг довго животіти в Луганську, й після початку "спецоперації" селіванова відправили працювати поліцаєм на важливу ділянку фронту – до Мелітополя та Бердянська. Але там з ним трапилася звичайна для "русского міра" історія – полум'яного патріота у найкращих традиціях "новоросії" відправили на підвал.

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Це стало важким ударом для російської патріотичної громадськості. Соратники селіванова, звичайно ж, оголосили його арешт підступами "агентів київської хунти" у москві!

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Імперці в телеграм-каналах почали вимагати пояснень. Але в процесі розбірок відкрилася прикра деталь – з'ясувалося, що відважний майор селіванов поїхав на підвал за педофілію (що підтвердив відомий диякон рпц кураєв).

Неймовірно! Хто міг уявити таке. російський нацист – і раптом педофіл! Психопат, який поїхав мізками, виявився збоченцем. Оце так!

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