Шукають українське підпілля: за що росіяни можуть репресувати на окупованих територіях

Окупанти активно моніторять інтернет та шукають тих, хто має позицію, яка відрізняється від їхньої. Окрім того, ворог постійно проводить обшуки.

Про це 24 Каналу розповів редактор херсонського вебсайту "Мост" Сергій Нікітенко, зауваживши, що вони постійно тривають в одному із сіл колишнього Голопристанського району. Він додав, що росіяни там також вимикають зв'язок та інтернет.

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"Якщо по Херсону, в принципі, ми знали дуже часто кого викрали, хто зник. То по лівому берегу дуже часто ми навіть не знаємо. Уявити зараз масштаби дуже важко", – сказав Нікітенко.

Окупанти постійно перевіряють телефони. Так у Голопристанській громаді є люди, які навіть не виходять із власних будинків. Адже росіяни постійно їх зупиняють, допитують та обшукують.

Вони перевіряють підписки у телеграмі та фейсбуці. Загарбники навіть можуть змусити видалити "Дію" чи додаток для мобільного банкінгу.

Тобто дуже дивні для нормальних людей речі відбуваються. Але росіяни їх роблять постійно, не припиняючи, а лише посилюючи,

– наголосив редактор херсонського вебсайту "Мост".

Настрої місцевих

Суспільні настрої на тимчасово окупованих територіях Херсонщини не можна виміряти. За словами Нікітенка, очевидно, що більшість людей розуміє, що окупанти брешуть. Водночас росіяни дуже активно використовують друковану пресу. Зокрема, газети.

"Як би вони погано не робили свою пропаганду, вони її там роблять, а ми – майже ні. Адже нам відрубали майже всі можливості – радіо, телебачення, друковану пресу, інтернет. Майже туди не пробиваємося. Агресивна політика ведеться давно інформаційна", – зауважив Сергій Нікітенко.

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Росія завозить цивільних

Ворог завозить і обіцяє завозити на тимчасово окуповану Херсонщину "фахівців" із Росії. В окупантів нестача лікарів. Багато медиків виїхало, а багато хто просто відмовляється з ними співпрацювати.

Мешканці Каховки розповіли, що росіяни оголосили, що приїдуть лікарі і їх треба буде поселяти. Місцева окупаційна так звана "влада" шукає способи, де їх розмістити. Зокрема, у селах Каховської громади, бо у місті небезпечно.

"У багатьох населених пунктах кажуть, що лікарі приїжджають. У Скадовськ, Генічеськ, знаю, приїжджали. Багато силовиків приїжджає", – додав редактор херсонського вебсайту "Мост".

Що відбувається в окупованій Херсонській області